На украинскую границу прислали вертолет со странным позывным

04:25 16.02.2022 (обновлено: 10:10 16.02.2022)
На границе с Украиной заметили американский вертолет с позывным EVAC01
CNBC: вертолет ВВС США Black Hawk с позывным EVAC01 совершил посадку на границе c Украиной
© REUTERS / Agencja Wyborcza.plВертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. 13 февраля 2022
Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. 13 февраля 2022
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") заметили взлетающим с трассы в Польше на границе с Украиной, соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.
Вертолет с позывным EVAC01, по его словам, "возможно", приземлился в Польше недалеко от украинской границы. Он разместил видео, записанное с камеры Польской пограничной службы у населенного пункта Корчова. На ролике видно вертолет, который стоит на автомобильной трассе и впоследствии взлетает.
Looks like a U.S. Army UH-60, call-sign EVAC01 was possibly on the ground in Poland near the Polish - Ukraine Border. I recorded video of it's departure from the Polish Border Service live cam at Korczowa: pic.twitter.com/lCC0tM41yq— Brad Howard (@BradHowardNYC) February 15, 2022
Журналист добавил, что после взлета "Черный ястреб" направился в сторону польского Жешува.
В начале февраля Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил, они прибыли в аэропорт Ясенка под Жешувом. Американцы будут дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.