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На украинскую границу прислали вертолет со странным позывным
На границе с Украиной заметили американский вертолет с позывным EVAC01 - РИА Новости, 16.02.2022
На украинскую границу прислали вертолет со странным позывным
Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") заметили взлетающим с трассы в Польше на границе с Украиной, соответствующее видео опубликовал в Twitter... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T04:25
2022-02-16T10:10
в мире
дмитрий песков
россия
министерство обороны сша
нато
восточная европа
польша
украина
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") заметили взлетающим с трассы в Польше на границе с Украиной, соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.Вертолет с позывным EVAC01, по его словам, "возможно", приземлился в Польше недалеко от украинской границы. Он разместил видео, записанное с камеры Польской пограничной службы у населенного пункта Корчова. На ролике видно вертолет, который стоит на автомобильной трассе и впоследствии взлетает.Журналист добавил, что после взлета "Черный ястреб" направился в сторону польского Жешува.В начале февраля Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил, они прибыли в аэропорт Ясенка под Жешувом. Американцы будут дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220216/reshenie-1773029617.html
россия
восточная европа
польша
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в мире, дмитрий песков, россия, министерство обороны сша, нато, восточная европа, польша, украина
04:25 16.02.2022 (обновлено: 10:10 16.02.2022)
 
На границе с Украиной заметили американский вертолет с позывным EVAC01

CNBC: вертолет ВВС США Black Hawk с позывным EVAC01 совершил посадку на границе c Украиной

© REUTERS / Agencja Wyborcza.plВертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. 13 февраля 2022
Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. 13 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl
Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. 13 февраля 2022
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") заметили взлетающим с трассы в Польше на границе с Украиной, соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.
Вертолет с позывным EVAC01, по его словам, "возможно", приземлился в Польше недалеко от украинской границы. Он разместил видео, записанное с камеры Польской пограничной службы у населенного пункта Корчова. На ролике видно вертолет, который стоит на автомобильной трассе и впоследствии взлетает.
Журналист добавил, что после взлета "Черный ястреб" направился в сторону польского Жешува.
В начале февраля Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил, они прибыли в аэропорт Ясенка под Жешувом. Американцы будут дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от границы с Украиной.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
04:09
Постпред США заявила, что Россия "может решить не вторгаться" на Украину
 
В миреДмитрий ПесковРоссияМинистерство обороны СШАНАТОВосточная ЕвропаПольшаУкраина
 
 
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