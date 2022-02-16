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Эстония срочно перенесла дату "вторжения" России на Украину

Эстонская разведка поспешила перенести дату "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 16.02.2022

Эстония срочно перенесла дату "вторжения" России на Украину

На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся 15 и 16 февраля "вторжении" России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:11

2022-02-16T10:11

2022-02-16T13:02

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восточная европа

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся 15 и 16 февраля "вторжении" России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату "нападения" на конец февраля. Об этом сообщается в официальном докладе.Причиной, по которой наступление не произошло 16 февраля, авторы назвали "неготовность российской армии"."По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", — заявили составители доклада.Также Эстония признала, что действия России на собственной территории не угрожают ни НАТО, ни конкретно странам Балтии, однако авторы доклада настаивают на том, что странам Запада необходимо сдерживать Москву в любом случае.Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Южного военного округа возвращаются в гарнизоны после учений в Крыму, где были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проводились на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи на совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость — 2022", также начали возвращаться в места постоянной дислокации. Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. При этом представители России и Белоруссии неоднократно напоминали, что маневры носят исключительно оборонительный характер и никому не угрожают.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения". Так, британские издания утверждали, что вторжение произойдет 16 февраля. The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, назвала три часа ночи как "наиболее вероятное время". Издание The Mirror написало об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве.В Кремле с иронией прокомментировали эти сообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773035460.html

https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773047613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/zakharova-1773046024.html

https://ria.ru/20220216/krizis-1773025164.html

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дмитрий песков, россия, восточная европа, киев, нато