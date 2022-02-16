Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/estoniya-1773052229.html
Эстония срочно перенесла дату "вторжения" России на Украину
Эстонская разведка поспешила перенести дату "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 16.02.2022
Эстония срочно перенесла дату "вторжения" России на Украину
На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся 15 и 16 февраля "вторжении" России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:11
2022-02-16T13:02
дмитрий песков
россия
восточная европа
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931732_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_5b10b98dd88838a928eb58c24961eeed.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся 15 и 16 февраля "вторжении" России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату "нападения" на конец февраля. Об этом сообщается в официальном докладе.Причиной, по которой наступление не произошло 16 февраля, авторы назвали "неготовность российской армии"."По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", — заявили составители доклада.Также Эстония признала, что действия России на собственной территории не угрожают ни НАТО, ни конкретно странам Балтии, однако авторы доклада настаивают на том, что странам Запада необходимо сдерживать Москву в любом случае.Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Южного военного округа возвращаются в гарнизоны после учений в Крыму, где были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проводились на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи на совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость — 2022", также начали возвращаться в места постоянной дислокации. Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. При этом представители России и Белоруссии неоднократно напоминали, что маневры носят исключительно оборонительный характер и никому не угрожают.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения". Так, британские издания утверждали, что вторжение произойдет 16 февраля. The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, назвала три часа ночи как "наиболее вероятное время". Издание The Mirror написало об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве.В Кремле с иронией прокомментировали эти сообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773035460.html
https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773047613.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/zakharova-1773046024.html
https://ria.ru/20220216/krizis-1773025164.html
россия
восточная европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931732_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abc2f95f2ca4a5ce634a6e4a4c8cf234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, восточная европа, киев, нато
10:11 16.02.2022 (обновлено: 13:02 16.02.2022)
 
Эстонская разведка поспешила перенести дату "вторжения" России на Украину

Служба разведки Эстонии перенесла дату вторжения России на Украину на конец февраля

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На фоне не подтвердившихся слухов о якобы готовящемся 15 и 16 февраля "вторжении" России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату "нападения" на конец февраля. Об этом сообщается в официальном докладе.
Причиной, по которой наступление не произошло 16 февраля, авторы назвали "неготовность российской армии".
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
07:28Медиавойны
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину
"По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", — заявили составители доклада.
Также Эстония признала, что действия России на собственной территории не угрожают ни НАТО, ни конкретно странам Балтии, однако авторы доклада настаивают на том, что странам Запада необходимо сдерживать Москву в любом случае.
Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Южного военного округа возвращаются в гарнизоны после учений в Крыму, где были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений. Маневры проводились на территории 15 полигонов в зоне ответственности округа.
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
09:41
Возвращение российской военной техники после учений в Крыму попало на видео
Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи на совместных с Белоруссией учениях "Союзная решимость — 2022", также начали возвращаться в места постоянной дислокации. Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. При этом представители России и Белоруссии неоднократно напоминали, что маневры носят исключительно оборонительный характер и никому не угрожают.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения". Так, британские издания утверждали, что вторжение произойдет 16 февраля. The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, назвала три часа ночи как "наиболее вероятное время". Издание The Mirror написало об этом со ссылкой на источники в американской разведке, которые якобы сообщили об этом журналистам издания в Киеве.
В Кремле с иронией прокомментировали эти сообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
09:16В мире
Захарова объяснила цель кампании о "вторжении" России на Украину
В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
01:42
Сноуден усомнился в достоверности сообщений о "вторжении" на Украину
 
Дмитрий ПесковРоссияВосточная ЕвропаКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала