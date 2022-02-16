https://ria.ru/20220216/eksport-1773096156.html

Китай в январе нарастил экспорт автомобилей на 91%

Китай в январе нарастил экспорт автомобилей на 91% - РИА Новости, 16.02.2022

Китай в январе нарастил экспорт автомобилей на 91%

Китай в январе на 91% нарастил экспорт автомобилей: за рубеж поставлено 169 тысяч машин. 30% экспорта пришлось на автомобили на новых источниках энергии, пишет... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:50

2022-02-16T12:50

2022-02-16T12:50

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авто

экономика

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МОСКВА, 16 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в январе на 91% нарастил экспорт автомобилей: за рубеж поставлено 169 тысяч машин. 30% экспорта пришлось на автомобили на новых источниках энергии, пишет издание "Цайцзин".В самом Китае рост розничных продаж "зеленых" авто в январе составил 132%: было продано 347 тысяч единиц. В частности, BYD продала 93 тысяч авто на новых источниках энергии, Tesla – 60 тысяч электромобилей. Бурный рост продаж в этом секторе произошел даже несмотря на некоторое проседание авторынка в целом: по итогам января сбыт автомобилей просел на 4,4% в годовом исчислении – до порядка двух млн единиц.В минувшем году продажи автомобилей на новых источниках энергии (включая гибридные) в КНР подскочили на 181% и достигли 3,52 миллиона единиц. За 2021 год объем сбыта превысил совокупный показатель предыдущих трех лет. К началу 2022 года по дорогам Китая колесят уже 7,84 миллиона "зеленых авто". Сейчас на автомобили на новых источниках энергии приходится около 15,7% автомобильного рынка КНР, а к концу 2022 года этот показатель способен увеличиться до 25%-30%, считают наблюдатели.

https://ria.ru/20220208/prodazhi-1771682916.html

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китай, авто, экономика