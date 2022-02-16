https://ria.ru/20220216/eksperiment-1773148661.html

Госдума одобрила эксперимент по автоматизированной налоговой "упрощенке"

Госдума одобрила эксперимент по автоматизированной налоговой "упрощенке" - РИА Новости, 16.02.2022

Госдума одобрила эксперимент по автоматизированной налоговой "упрощенке"

Госдума приняла в среду во втором и третьем чтениях пакет законов о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по переходу... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:03

2022-02-16T16:03

2022-02-16T16:03

экономика

михаил мишустин

алексей сазанов

россия

госдума рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума приняла в среду во втором и третьем чтениях пакет законов о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента по переходу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения.Базовый закон предусматривает проведение в этих регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Этим режимом смогут добровольно воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели (ИП), которые находятся в соответствующих регионах и состоят там на налоговом учете.При этом их годовой доход должен быть не выше 60 миллионов рублей, а численность наемных работников - не более пяти человек. Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для участников эксперимента составит 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 20%. Налоговым периодом признается календарный месяц. Помимо этого, для таких организаций и ИП устанавливаются нулевые ставки страховых взносов.Один из сопутствующих законов вносит изменения в Бюджетный кодекс в пропорции распределения доходов, поступающих в рамках этого эксперимента. В первом чтении налог распределялся между регионами и центром в равной пропорции (50% на 50%), а во втором чтении она была изменена в пользу регионов (54% на 46%). В результате у субъектов РФ, которые участвуют в эксперименте, не будет выпадающих доходов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.Другой закон-спутник вносит изменения в Налоговый кодекс и ряд законов в целях обеспечения проведения эксперимента. При этом прописывается ответственность уполномоченных банков за нарушение порядка и сроков передачи налоговикам сведений об операциях по счетам и о переводах электронных денег лиц, применяющих новый режим, а также о комиссиях за эквайринг.При этом прописывается ответственность уполномоченных банков за нарушение порядка и сроков передачи налоговикам сведений об операциях по счетам и о переводах электронных денег участниками эксперимента, а также информации о комиссиях за эквайринг.Штраф составит 20% от суммы налога, не уплаченного из-за такого нарушения, но не менее 200 рублей. А за нарушение банком порядка и сроков передачи информации о полученных такими лицами доходах, вознаграждениях, налоговых вычетах штраф составит 500 рублей за каждый факт нарушения.Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации - платежи будут рассчитываться автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по банковским счетам, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для перехода на новый режим нужно будет уведомить налоговую через личный кабинет налогоплательщика. Такой подход снизит производственные издержки микропредприятий, а освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие, считают в кабмине.

https://ria.ru/20220216/nalog-1773133147.html

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экономика, михаил мишустин, алексей сазанов, россия, госдума рф