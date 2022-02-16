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"Танцы минус" посвятили песню Михаилу Ефремову
"Танцы минус" посвятили песню Михаилу Ефремову - РИА Новости, 16.02.2022
"Танцы минус" посвятили песню Михаилу Ефремову
Группы "Танцы минус" представила клип на песню "Весточка". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:00
2022-02-16T18:00
2022-02-16T19:00
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михаил ефремов
дтп с участием михаила ефремова
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Группы "Танцы минус" представила клип на песню "Весточка". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды. Трек музыканты посвятили Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом. Автор текста и музыки — лидер коллектива Вячеслав Петкун. "Что тебе мои слова. И верить им нельзя. Но вот тебе мое плечо, и вот моя рука", — поет Петкун. Клип снимался во время одного из концертов группы "Танцы минус" в Петербурге. Режиссер ролика — Зайков Алексей.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.
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новости культуры, музыка, михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова
18:00 16.02.2022 (обновлено: 19:00 16.02.2022)
"Танцы минус" посвятили песню Михаилу Ефремову
"Танцы минус" посвятили новую песню "Весточка" Михаилу Ефремову
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Группы "Танцы минус" представила клип на песню "Весточка". Об этом сообщается
в Instagram-аккаунте команды.
Трек музыканты посвятили Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП со смертельным исходом. Автор текста и музыки — лидер коллектива Вячеслав Петкун.
"Что тебе мои слова. И верить им нельзя. Но вот тебе мое плечо, и вот моя рука", — поет Петкун.
Клип снимался во время одного из концертов группы "Танцы минус" в Петербурге. Режиссер ролика — Зайков Алексей.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.