https://ria.ru/20220216/dune-1773060830.html

Режиссер рассказал, когда начнутся съемки продолжения "Дюны"

Режиссер рассказал, когда начнутся съемки продолжения "Дюны" - РИА Новости, 16.02.2022

Режиссер рассказал, когда начнутся съемки продолжения "Дюны"

Режиссер и сценарист Дени Вильнев сообщил, когда стартуют съемки сиквела "Дюны". Об этом он рассказал в интервью Empire. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T14:55

2022-02-16T14:55

2022-02-16T14:55

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Режиссер и сценарист Дени Вильнев сообщил, когда стартуют съемки сиквела "Дюны". Об этом он рассказал в интервью Empire. Мировая премьера первой части "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре. Картина вышла в российских кинотеатрах 16 сентября 2021 года. В основном лента получила положительные отзывы критиков и была тепло принята зрителями. Фильм хорошо собрал в прокате — при бюджете в 165 миллионов долларов он заработал почти 700 миллионов долларов. Лента снята по роману Фрэнка Герберта. Теперь Вильнев решил создать киноадаптацию второй части книги. При этом компании Warner Bros. и Legendary Entertainment дали "зеленый свет" продолжению только после того, как вышел первый фильм. Информация о старте съемок второй "Дюны" уже появлялась в Сети. В октябре 2021 года Вильнев предполагал, что раньше осени 2022 он не сможет приступить к съемочному процессу. В ноябре журналист Джош Энсиниас уверял, что знает дату начала съемок, и ссылался на одного из продюсеров сиквела. По его данным, это 18 июля 2022 года. Главный герой первой "Дюны" Вильнева — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе). Вместе с семьей он отправился на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) были вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Планируется, что продолжение "Дюны" выйдет в прокат в октябре 2023 года.

https://ria.ru/20210927/ekranizatsiya-1751611799.html

https://ria.ru/20211216/film-1763997874.html

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новости культуры, кино и сериалы, legendary entertainment, warner bros. pictures