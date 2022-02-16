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Режиссер рассказал, когда начнутся съемки продолжения "Дюны"
Режиссер рассказал, когда начнутся съемки продолжения "Дюны" - РИА Новости, 16.02.2022
Режиссер рассказал, когда начнутся съемки продолжения "Дюны"
Режиссер и сценарист Дени Вильнев сообщил, когда стартуют съемки сиквела "Дюны". Об этом он рассказал в интервью Empire. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T14:55
2022-02-16T14:55
2022-02-16T14:55
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Режиссер и сценарист Дени Вильнев сообщил, когда стартуют съемки сиквела "Дюны". Об этом он рассказал в интервью Empire. Мировая премьера первой части "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре. Картина вышла в российских кинотеатрах 16 сентября 2021 года. В основном лента получила положительные отзывы критиков и была тепло принята зрителями. Фильм хорошо собрал в прокате — при бюджете в 165 миллионов долларов он заработал почти 700 миллионов долларов. Лента снята по роману Фрэнка Герберта. Теперь Вильнев решил создать киноадаптацию второй части книги. При этом компании Warner Bros. и Legendary Entertainment дали "зеленый свет" продолжению только после того, как вышел первый фильм. Информация о старте съемок второй "Дюны" уже появлялась в Сети. В октябре 2021 года Вильнев предполагал, что раньше осени 2022 он не сможет приступить к съемочному процессу. В ноябре журналист Джош Энсиниас уверял, что знает дату начала съемок, и ссылался на одного из продюсеров сиквела. По его данным, это 18 июля 2022 года. Главный герой первой "Дюны" Вильнева — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе). Вместе с семьей он отправился на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) были вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Планируется, что продолжение "Дюны" выйдет в прокат в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20210927/ekranizatsiya-1751611799.html
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новости культуры, кино и сериалы, legendary entertainment, warner bros. pictures
Режиссер рассказал, когда начнутся съемки продолжения "Дюны"
Дени Вильнев рассказал о сценарии и о том, когда начнутся съемки продолжения "Дюны"
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Режиссер и сценарист Дени Вильнев сообщил, когда стартуют съемки сиквела "Дюны". Об этом он рассказал
в интервью Empire.
"Мы должны начать снимать в конце лета. (...) Нам очень помогает то, что я работаю с той же командой, все знают, что делать, мы понимаем, как это будет выглядеть. Фильм будет более сложным, но мы знаем, куда идем. Сценарий уже написан. Так что я чувствую себя уверенно. Честно говоря, только одна вещь мне сейчас представляется неизвестной — пандемия", — поделился подробностями Вильнев.
Мировая премьера первой части "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля в сентябре. Картина вышла в российских кинотеатрах 16 сентября 2021 года. В основном лента получила положительные отзывы критиков и была тепло принята зрителями. Фильм хорошо собрал в прокате — при бюджете в 165 миллионов долларов он заработал почти 700 миллионов долларов.
Лента снята по роману Фрэнка Герберта. Теперь Вильнев решил создать киноадаптацию второй части книги. При этом компании Warner Bros. и Legendary Entertainment дали "зеленый свет" продолжению только после того, как вышел первый фильм.
Информация о старте съемок второй "Дюны" уже появлялась в Сети. В октябре 2021 года Вильнев предполагал
, что раньше осени 2022 он не сможет приступить к съемочному процессу. В ноябре журналист Джош Энсиниас уверял
, что знает дату начала съемок, и ссылался на одного из продюсеров сиквела. По его данным, это 18 июля 2022 года.
Главный герой первой "Дюны" Вильнева — молодой аристократ Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе). Вместе с семьей он отправился на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.
После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) были вынуждены бежать и скрываться в пустыне.
Планируется, что продолжение "Дюны" выйдет в прокат в октябре 2023 года.