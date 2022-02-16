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Ахметов заявил, что счастливый Донбасс может быть только под властью Киева
Ахметов заявил, что счастливый Донбасс может быть только под властью Киева - РИА Новости, 16.02.2022
Ахметов заявил, что счастливый Донбасс может быть только под властью Киева
Счастливый Донбасс может быть только в составе Украины, считает украинский крупный бизнесмен Ринат Ахметов. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:43
2022-02-16T13:43
2022-02-16T13:43
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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Счастливый Донбасс может быть только в составе Украины, считает украинский крупный бизнесмен Ринат Ахметов.Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Ахметов в среду находится в Мариуполе, сообщила ранее его пресс-секретарь."Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине", - заявил в среду Ахметов на встрече с металлургами в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал "Украина 24". Он отметил, что уже восемь лет не был в родном Донецке и у него есть мечта, чтобы на Донбасс Арене (футбольный стадион в Донецке - ред.) звучал гимн Лиги чемпионов, а у него была возможность выступить перед болельщиками.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, донбасс, ринат ахметов, ситуация в днр и лнр
Ахметов заявил, что счастливый Донбасс может быть только под властью Киева
Украинский бизнесмен Ахметов: счастливый Донбасс может быть только под властью Киева