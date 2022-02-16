Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/donbass-1773093457.html
Опасность силового решения в Донбассе не уменьшается, заявил Песков
Опасность силового решения в Донбассе не уменьшается, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2022
Опасность силового решения в Донбассе не уменьшается, заявил Песков
Опасность силового решения проблемы Донбасса со стороны Киева не уменьшается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:40
2022-02-16T12:50
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772997357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dcab43bec39f67be44ad5b6f6560480.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Опасность силового решения проблемы Донбасса со стороны Киева не уменьшается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она (опасность силового решения - ред.) сохраняет высокий уровень опасности", - сказал Песков. На дополнительный вопрос о том, снижается ли опасность, он ответил отрицательно.Песков отметил, что во время встреч президента РФ Владимира Путина с иностранными лидерами всячески обращается внимание собеседников на опасную концентрацию украинских войск около линии соприкосновения с ЛНР и ДНР."Всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию и обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция и попытка силового решения проблемы юго-востока. Такая вероятность высока, она реальна. И, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелем того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране. Поэтому прецеденты такие мы уже видели", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20220216/donbass-1773066182.html
https://ria.ru/20220216/donbass-1773090571.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772997357_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b60920c7ed8be0f0877c7b791e795d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:40 16.02.2022 (обновлено: 12:50 16.02.2022)
 
Опасность силового решения в Донбассе не уменьшается, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: опасность силового решения в Донбассе не уменьшается

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Опасность силового решения проблемы Донбасса со стороны Киева не уменьшается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (опасность силового решения - ред.) сохраняет высокий уровень опасности", - сказал Песков. На дополнительный вопрос о том, снижается ли опасность, он ответил отрицательно.
Боец Народной милиции ЛНР на окраине поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
11:09
ВСУ развернули в Донбассе пункты наведения авиации, заявили в ЛНР
Песков отметил, что во время встреч президента РФ Владимира Путина с иностранными лидерами всячески обращается внимание собеседников на опасную концентрацию украинских войск около линии соприкосновения с ЛНР и ДНР.
"Всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию и обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция и попытка силового решения проблемы юго-востока. Такая вероятность высока, она реальна. И, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелем того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране. Поэтому прецеденты такие мы уже видели", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
12:32
Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала