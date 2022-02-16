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Опасность силового решения в Донбассе не уменьшается, заявил Песков
Опасность силового решения в Донбассе не уменьшается, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2022
Опасность силового решения в Донбассе не уменьшается, заявил Песков
Опасность силового решения проблемы Донбасса со стороны Киева не уменьшается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:40
2022-02-16T12:40
2022-02-16T12:50
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Опасность силового решения проблемы Донбасса со стороны Киева не уменьшается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она (опасность силового решения - ред.) сохраняет высокий уровень опасности", - сказал Песков. На дополнительный вопрос о том, снижается ли опасность, он ответил отрицательно.Песков отметил, что во время встреч президента РФ Владимира Путина с иностранными лидерами всячески обращается внимание собеседников на опасную концентрацию украинских войск около линии соприкосновения с ЛНР и ДНР."Всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию и обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция и попытка силового решения проблемы юго-востока. Такая вероятность высока, она реальна. И, к сожалению, мы уже всем миром были свидетелем того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране. Поэтому прецеденты такие мы уже видели", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20220216/donbass-1773066182.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
12:40 16.02.2022 (обновлено: 12:50 16.02.2022)
Опасность силового решения в Донбассе не уменьшается, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: опасность силового решения в Донбассе не уменьшается