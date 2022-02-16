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В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2"
В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2" - РИА Новости, 16.02.2022
В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2"
РИА Новости. В КРЕМЛЕ НЕ СЧИТАЮТ ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ РФ ЖИТЕЛЯМ ЛНР И ДНР НАРУШЕНИЕМ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ПО ВСЕМУ МИРУ - ПЕСКОВ РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:40
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РИА Новости. В КРЕМЛЕ НЕ СЧИТАЮТ ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ РФ ЖИТЕЛЯМ ЛНР И ДНР НАРУШЕНИЕМ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ПО ВСЕМУ МИРУ - ПЕСКОВ
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В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2"
В Кремле не считают выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений