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В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2"
В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2" - РИА Новости, 16.02.2022
В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2"
РИА Новости. В КРЕМЛЕ НЕ СЧИТАЮТ ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ РФ ЖИТЕЛЯМ ЛНР И ДНР НАРУШЕНИЕМ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ПО ВСЕМУ МИРУ - ПЕСКОВ РИА Новости, 16.02.2022
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РИА Новости. В КРЕМЛЕ НЕ СЧИТАЮТ ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ РФ ЖИТЕЛЯМ ЛНР И ДНР НАРУШЕНИЕМ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ПО ВСЕМУ МИРУ - ПЕСКОВ
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В Кремле не считают выдачу паспортов в ЛНР и ДНР нарушением "Минска-2"

В Кремле не считают выдачу паспортов жителям ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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РИА Новости. В КРЕМЛЕ НЕ СЧИТАЮТ ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ РФ ЖИТЕЛЯМ ЛНР И ДНР НАРУШЕНИЕМ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ ПО ВСЕМУ МИРУ - ПЕСКОВ
 
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