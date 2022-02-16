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Запад дал Украине карт-бланш на захват Донбасса
Запад дал Украине карт-бланш на захват Донбасса, заявил представитель Киева - РИА Новости, 16.02.2022
Запад дал Украине карт-бланш на захват Донбасса
Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс. С таким заявлением в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T01:36
2022-02-16T01:36
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
сша
европа
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс. С таким заявлением в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича выступил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.Однако, по словам Гармаша, у Украины могут возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдет больше недели.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Комментируя обращение, Путин заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772954612.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, сша, европа
01:36 16.02.2022
 
Запад дал Украине карт-бланш на захват Донбасса, заявил представитель Киева

Представитель Киева в ТКГ Гармаш: Запад закроет глаза при захвате Донбасса Украиной

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные во время учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс. С таким заявлением в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича выступил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.
"Как мне сказал один западный дипломат: "Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев – Прим. ред.) войдете в Донецк военным путем, то никто вам слова не скажет", - заявил он.
Однако, по словам Гармаша, у Украины могут возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдет больше недели.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.
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Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Комментируя обращение, Путин заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаСШАЕвропа
 
 
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