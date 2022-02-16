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Доллар упал до 75 рублей впервые с 11 февраля

Доллар упал до 75 рублей впервые с 11 февраля - РИА Новости, 16.02.2022

Доллар упал до 75 рублей впервые с 11 февраля

Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 75 рублей, полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:13

2022-02-16T10:13

2022-02-16T10:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 75 рублей, полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск среды падал на 32 копейки, до 74,99 рубля, евро - на 21 копейку, до 85,29 рубля.

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2022

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экономика, россия, московская биржа