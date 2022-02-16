https://ria.ru/20220216/dialog-1773070661.html

В Минске заявили о готовности к диалогу с Киевом

В Минске заявили о готовности к диалогу с Киевом - РИА Новости, 16.02.2022

В Минске заявили о готовности к диалогу с Киевом

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска вести диалог с Киевом по чувствительным темам, в том числе связанным с вопросами безопасности. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:22

2022-02-16T11:22

2022-02-16T11:39

в мире

белоруссия

украина

мид белоруссии

ситуация в днр и лнр

владимир макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449120_0:82:3080:1814_1920x0_80_0_0_5ba4c96aea052fad0f27ac117392b8db.jpg

МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска вести диалог с Киевом по чувствительным темам, в том числе связанным с вопросами безопасности."Мы всегда заявляли о том, что открыты для диалога, готовы вести разговор по всем вопросам, особенно по чувствительным, которые сейчас привлекают внимание всего мира. Я имею в виду напряженную ситуацию, связанную с вопросами безопасности, ситуацию которую некоторые пытаются представить, как попытку агрессии с территории Белоруссии. Мы всегда выступали за диалог", - сказал Макей на пресс-конференции в среду.В понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе. Как заявили в Минске, украинская сторона высказалась за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия, были намечены конкретные шаги по повышению доверия. По данным украинского оборонного ведомства, Резников и Хренин договорились о визитах военных атташе на украинские учения "Метель – 2022" и белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022".

https://ria.ru/20220128/dialog-1769972609.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, украина, мид белоруссии, ситуация в днр и лнр, владимир макей