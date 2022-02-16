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В Минске заявили о готовности к диалогу с Киевом
В Минске заявили о готовности к диалогу с Киевом - РИА Новости, 16.02.2022
В Минске заявили о готовности к диалогу с Киевом
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска вести диалог с Киевом по чувствительным темам, в том числе связанным с вопросами безопасности. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:22
2022-02-16T11:39
в мире
белоруссия
украина
мид белоруссии
ситуация в днр и лнр
владимир макей
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска вести диалог с Киевом по чувствительным темам, в том числе связанным с вопросами безопасности."Мы всегда заявляли о том, что открыты для диалога, готовы вести разговор по всем вопросам, особенно по чувствительным, которые сейчас привлекают внимание всего мира. Я имею в виду напряженную ситуацию, связанную с вопросами безопасности, ситуацию которую некоторые пытаются представить, как попытку агрессии с территории Белоруссии. Мы всегда выступали за диалог", - сказал Макей на пресс-конференции в среду.В понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе. Как заявили в Минске, украинская сторона высказалась за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия, были намечены конкретные шаги по повышению доверия. По данным украинского оборонного ведомства, Резников и Хренин договорились о визитах военных атташе на украинские учения "Метель – 2022" и белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022".
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в мире, белоруссия, украина, мид белоруссии, ситуация в днр и лнр, владимир макей
11:22 16.02.2022 (обновлено: 11:39 16.02.2022)
 
В Минске заявили о готовности к диалогу с Киевом

Глава МИД Белоруссии Макей: Минск готов к диалогу с Киевом по чувствительным вопросам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска вести диалог с Киевом по чувствительным темам, в том числе связанным с вопросами безопасности.
"Мы всегда заявляли о том, что открыты для диалога, готовы вести разговор по всем вопросам, особенно по чувствительным, которые сейчас привлекают внимание всего мира. Я имею в виду напряженную ситуацию, связанную с вопросами безопасности, ситуацию которую некоторые пытаются представить, как попытку агрессии с территории Белоруссии. Мы всегда выступали за диалог", - сказал Макей на пресс-конференции в среду.
В понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе. Как заявили в Минске, украинская сторона высказалась за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия, были намечены конкретные шаги по повышению доверия. По данным украинского оборонного ведомства, Резников и Хренин договорились о визитах военных атташе на украинские учения "Метель – 2022" и белорусско-российские учения "Союзная решимость – 2022".
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