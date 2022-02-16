11:19 16.02.2022 (обновлено: 13:11 16.02.2022)
Главу СК заинтересовал сюжет о центре в Подмосковье, где ребенка били мясом
Главу СК Бастрыкина заинтересовал сюжет о центре, где ребенка били куском мяса
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сюжета о центре для детей с особенностями развития в Красногорске, где воспитанника били куском сырого мяса и осыпали мукой, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что в эфире федерального канала сообщалось о жалобах родителей детей с особенностями развития из-за жестокого обращения в одном из центров развития в подмосковном Красногорске. Подчеркивается, что ранее СМИ уже обращали внимание на сомнительные методы одного из специалистов по постановке речи - на опубликованных видеокадрах он силой удерживает ребенка, бьет его куском сырого мяса по голове и рукам, осыпает мальчика мукой и кидает ему в лицо кофейные зерна.
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"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову организовать проверку доводов, изложенных в СМИ, и выяснить все обстоятельства", - говорится в сообщении.
"Организована проверка информации СМИ, вышедшей в эфире федерального канала, о том, что от родителей детей с особенностями развития поступают жалобы на жестокое обращение в одном из центров развития в городе Красногорске", - сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Она добавила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также проверку ведет подмосковная прокуратура.
Проверку "по факту жестокого обращения с детьми в одном из центров развития в Красногорске" уже организовала прокуратура. В ее ходе будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, отмечается в Telegram-канале подмосковного надзорного ведомства.
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