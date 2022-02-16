https://ria.ru/20220216/dagestan-1773196840.html

СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева

СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева - РИА Новости, 16.02.2022

СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева

Следственный комитет сообщил о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в нападении на населенные пункты в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:41

2022-02-16T18:41

2022-02-16T19:36

происшествия

шамиль басаев

скфо

россия

ботлихский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773201628_110:0:1200:613_1920x0_80_0_0_7c36b29a64f1a063a5523e959057d476.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в нападении на населенные пункты в Дагестане в 1999 году.По данным ведомства, он добровольно вступил в состав банды. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, напав на российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34."Получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. <...> Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан", — говорится в сообщении.Розыск других участников банды продолжается.

https://ria.ru/20211227/dopros-1765610721.html

скфо

россия

ботлихский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шамиль басаев, скфо, россия, ботлихский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан