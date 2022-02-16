https://ria.ru/20220216/dagestan-1773196840.html
СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева
СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева - РИА Новости, 16.02.2022
СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева
Следственный комитет сообщил о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в нападении на населенные пункты в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:41
2022-02-16T18:41
2022-02-16T19:36
происшествия
шамиль басаев
скфо
россия
ботлихский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773201628_110:0:1200:613_1920x0_80_0_0_7c36b29a64f1a063a5523e959057d476.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в нападении на населенные пункты в Дагестане в 1999 году.По данным ведомства, он добровольно вступил в состав банды. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, напав на российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34."Получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. <...> Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан", — говорится в сообщении.Розыск других участников банды продолжается.
https://ria.ru/20211227/dopros-1765610721.html
скфо
россия
ботлихский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773201628_266:0:1083:613_1920x0_80_0_0_af2631e50b5b557e1f27a606b64fa2b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шамиль басаев, скфо, россия, ботлихский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
18:41 16.02.2022 (обновлено: 19:36 16.02.2022)
СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева
СК сообщил о задержании участника нападения на населенные пункты Дагестана в 1999 году