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СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева
СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева - РИА Новости, 16.02.2022
СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева
Следственный комитет сообщил о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в нападении на населенные пункты в... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:41
2022-02-16T19:36
происшествия
шамиль басаев
скфо
россия
ботлихский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в нападении на населенные пункты в Дагестане в 1999 году.По данным ведомства, он добровольно вступил в состав банды. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, напав на российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34."Получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. &lt;...&gt; Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан", — говорится в сообщении.Розыск других участников банды продолжается.
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скфо
россия
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происшествия, шамиль басаев, скфо, россия, ботлихский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
18:41 16.02.2022 (обновлено: 19:36 16.02.2022)
 
СК сообщил о задержании еще одного участника банды Басаева

СК сообщил о задержании участника нападения на населенные пункты Дагестана в 1999 году

© СК РФЗадержание участника вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году. Кадр оперативного видео
Задержание участника вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году. Кадр оперативного видео
© СК РФ
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавшего участие в нападении на населенные пункты в Дагестане в 1999 году.
По данным ведомства, он добровольно вступил в состав банды. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, напав на российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34.
"Получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. <...> Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан", — говорится в сообщении.
Розыск других участников банды продолжается.
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ПроисшествияШамиль БасаевСКФОРоссияБотлихский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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