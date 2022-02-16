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Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19
Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19
Россияне благодарны службе МЧС за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:48
2022-02-16T18:48
2022-02-16T18:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне благодарны службе МЧС за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши граждане благодарны вам за ту ощутимую помощь, которая была оказана в борьбе с коронавирусом. С начала эпидемии специалистами МЧС продезинфицировано более 40 тысяч социальных учреждений и обеззаражено свыше 46 тысяч объектов транспортной инфраструктуры и почти 12 тысяч километров дорог", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.
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Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19
Президент Путин: россияне благодарны МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19