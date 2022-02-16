https://ria.ru/20220216/covid-19-1773198516.html

Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19

Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19

Россияне благодарны службе МЧС за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:48

2022-02-16T18:48

2022-02-16T18:48

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне благодарны службе МЧС за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши граждане благодарны вам за ту ощутимую помощь, которая была оказана в борьбе с коронавирусом. С начала эпидемии специалистами МЧС продезинфицировано более 40 тысяч социальных учреждений и обеззаражено свыше 46 тысяч объектов транспортной инфраструктуры и почти 12 тысяч километров дорог", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20220216/mishustin-1773160655.html

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