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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/covid-19-1773198516.html
Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19
Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19
Россияне благодарны службе МЧС за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:48
2022-02-16T18:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коронавирус в россии
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне благодарны службе МЧС за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши граждане благодарны вам за ту ощутимую помощь, которая была оказана в борьбе с коронавирусом. С начала эпидемии специалистами МЧС продезинфицировано более 40 тысяч социальных учреждений и обеззаражено свыше 46 тысяч объектов транспортной инфраструктуры и почти 12 тысяч километров дорог", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.
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общество, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коронавирус в россии, владимир путин, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
18:48 16.02.2022
 
Путин поблагодарил МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19

Президент Путин: россияне благодарны МЧС за ощутимую помощь в борьбе с COVID-19

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне благодарны службе МЧС за помощь, оказанную в борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши граждане благодарны вам за ту ощутимую помощь, которая была оказана в борьбе с коронавирусом. С начала эпидемии специалистами МЧС продезинфицировано более 40 тысяч социальных учреждений и обеззаражено свыше 46 тысяч объектов транспортной инфраструктуры и почти 12 тысяч километров дорог", - сказал Путин на заседании коллегии МЧС России в режиме видеоконференции.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 16:41Распространение коронавируса
Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию событий с пандемией
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коронавирус в РоссииВладимир ПутинРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
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