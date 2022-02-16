https://ria.ru/20220216/byusty-1773113996.html

Предприятие "Росатома" закупило бюсты Берии в бархатных мешочках

Предприятие "Росатома" закупило бюсты Берии в бархатных мешочках - РИА Новости, 16.02.2022

Предприятие "Росатома" закупило бюсты Берии в бархатных мешочках

ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" (входит в структуру "Росатома") закупил 15 чугунных сувенирных бюстов Лаврентия Берии,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:58

2022-02-16T13:58

2022-02-16T13:58

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

лаврентий берия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" (входит в структуру "Росатома") закупил 15 чугунных сувенирных бюстов Лаврентия Берии, который среди прочего известен как куратор советского атомного проекта, следует из данных портала госзакупок.Предприятие еще в конце декабря прошлого года заключило договор на поставку "сувенирно-имиджевой продукции". В перечне, в частности, наборы конфет, графины, тестеры качества воды, настольные лампы, кружки, переносные увлажнители, кружки и ручки.Также в перечень закупаемой продукции входят 15 бюстов "Портрет Маршала Советского Союза Лаврентия Павловича Берии". Согласно техническому заданию, бюсты, высотой 17,5 сантиметра, должны быть выполнены из чугуна по технологии каслинского литья."Поставляется в подарочной коробке или бархатном мешочке", - отмечает заказчик.Закупка была проведена у единственного поставщика – группы компаний "Развитие - НН". Цена договора составила 1,4 миллиона рублей с НДС. По условиям договора, сувениры должны были быть поставлены в течение 14 дней. Информации об исполнении договора на портале госзакупок нет.Год назад большой резонанс получили планы другой структуры "Росатома", компании "Атомэнергопром", установить скульптуру Берии на московском ВДНХ среди прочих деятелей атомного проекта.Впоследствии, однако, глава департамента коммуникаций "Росатома" Андрей Черемисинов рассказал РИА Новости, что в итоге решено было отказаться вообще от установки скульптур на ВДНХ, ограничившись описанием роли Берии в павильоне об истории атомного проекта.Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.В тот день председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту.Главой спецкомитета был назначен зампредседателя ГКО и совета народных комиссаров СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия. В декабре 1945 года Берия покинул пост наркома НКВД, чтобы целиком сосредоточиться на руководстве атомным проектом.

https://ria.ru/20220121/goszakupki-1768837803.html

https://ria.ru/20211220/goszakupki-1764485428.html

https://ria.ru/20211103/goszakupki-1757534434.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, лаврентий берия