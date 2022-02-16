https://ria.ru/20220216/budilnik-1773020626.html

Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"

Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение" - РИА Новости, 16.02.2022

Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"

В Кремле с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T00:08

2022-02-16T00:08

2022-02-16T01:01

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения на Украину" - якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах, которые якобы сообщили об этом сотрудникам издания в Киеве. Sun также назвало три часа ночи как "наиболее вероятное время", ссылаясь на разведку США.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Песков, комментируя эти утверждения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1773018895.html

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