https://ria.ru/20220216/budilnik-1773020626.html
Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"
Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение" - РИА Новости, 16.02.2022
Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"
В Кремле с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T00:08
2022-02-16T00:08
2022-02-16T01:01
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения на Украину" - якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах, которые якобы сообщили об этом сотрудникам издания в Киеве. Sun также назвало три часа ночи как "наиболее вероятное время", ссылаясь на разведку США.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Песков, комментируя эти утверждения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1773018895.html
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в мире, россия, украина
00:08 16.02.2022 (обновлено: 01:01 16.02.2022)
Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"
Песков посоветовал украинцам поставить будильники из-за сообщений о "вторжении" на Украину
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле с иронией прокомментировали сообщения ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести для этого будильник.
Британские таблоиды накануне назначили время "вторжения на Украину" - якобы это произойдет в три часа ночи среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах, которые якобы сообщили об этом сотрудникам издания в Киеве. Sun также назвало три часа ночи как "наиболее вероятное время", ссылаясь на разведку США.
"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", - сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, стоит ли украинцам переживать или они могут сегодня спать спокойно.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Песков, комментируя эти утверждения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
В последние месяцы США
и НАТО обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину
и усиливают свое присутствие в Восточной Европе
. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева
, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР
и ЛНР
больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.