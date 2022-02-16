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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220216/bridgerton-1772884408.html
В Сети появились первые кадры нового сезона "Бриджертонов"
В Сети появились первые кадры нового сезона "Бриджертонов" - РИА Новости, 16.02.2022
В Сети появились первые кадры нового сезона "Бриджертонов"
Netflix представил тизер нового сезона "Бриджертонов". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T00:40
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Netflix представил тизер нового сезона "Бриджертонов". Об этом сообщает Collider.В сериале рассказывается о Бриджертонах и их окружении. Первый сезон шоу был посвящен одной из сестер большого семейства Дафне (Фиби Дайневор) и герцогу Гастингсу (Реге-Жан Пейдж). Девушка искала удачную партию для замужества. Гастингс — плейбой и всеобщий любимчик —страдал от женского внимания и детских травм. Они полюбили друг друга и поженились. Правда, после свадьбы паре еще пришлось разбираться в приоритетах и учиться рассказывать о своих чувствах.О романе Дафны и Гастингса, а также о скандальных подробностях из жизни других персонажей рассказывала таинственная Леди Уислдаун. Пикантные детали она описывала на страницах газеты. Ее личность была раскрыта в финальном эпизоде. В основе первого сезона — роман Джулии Куин "Герцог и я". Второй — снят по другому произведению писательницы — книге "Виконт, который любил меня". Главный герой новых серий — Энтони (Джонатан Бейли), один из братьев Бриджертонов. Теперь он займется поисками подходящей его высокому статусу супруги. И препятствий на его пути к алтарю будет много.Судя по тизеру, Леди Уислдаун продолжит писать о чужих секретах, а романов и интриг в предстоящем сезоне меньше не станет. Продолжение "Бриджертонов" выйдет на стриминговой платформе Netflix 25 марта.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
00:40 16.02.2022
 
В Сети появились первые кадры нового сезона "Бриджертонов"

Netflix представил тизер нового сезона "Бриджертонов"

© NetflixКадр из тизера второго сезона сериала "Бриджертоны"
Кадр из тизера второго сезона сериала Бриджертоны
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Netflix представил тизер нового сезона "Бриджертонов". Об этом сообщает Collider.
В сериале рассказывается о Бриджертонах и их окружении. Первый сезон шоу был посвящен одной из сестер большого семейства Дафне (Фиби Дайневор) и герцогу Гастингсу (Реге-Жан Пейдж). Девушка искала удачную партию для замужества. Гастингс — плейбой и всеобщий любимчик —страдал от женского внимания и детских травм. Они полюбили друг друга и поженились. Правда, после свадьбы паре еще пришлось разбираться в приоритетах и учиться рассказывать о своих чувствах.
О романе Дафны и Гастингса, а также о скандальных подробностях из жизни других персонажей рассказывала таинственная Леди Уислдаун. Пикантные детали она описывала на страницах газеты. Ее личность была раскрыта в финальном эпизоде.
В основе первого сезона — роман Джулии Куин "Герцог и я". Второй — снят по другому произведению писательницы — книге "Виконт, который любил меня". Главный герой новых серий — Энтони (Джонатан Бейли), один из братьев Бриджертонов. Теперь он займется поисками подходящей его высокому статусу супруги. И препятствий на его пути к алтарю будет много.
Судя по тизеру, Леди Уислдаун продолжит писать о чужих секретах, а романов и интриг в предстоящем сезоне меньше не станет.
Продолжение "Бриджертонов" выйдет на стриминговой платформе Netflix 25 марта.
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