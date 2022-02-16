https://ria.ru/20220216/braziliya-1773180840.html

Путин оценил перспективы взаимодействия с Бразилией в ООН

Путин оценил перспективы взаимодействия с Бразилией в ООН - РИА Новости, 16.02.2022

Путин оценил перспективы взаимодействия с Бразилией в ООН

РФ настроена более интенсивно взаимодействовать с Бразилией в рамках ООН, где Бразилия будет в 2022-2023 годах непостоянным членом, заявил в среду президент... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:38

2022-02-16T17:38

2022-02-16T17:38

жаир болсонару

россия

бразилия

брикс

оон

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. РФ настроена более интенсивно взаимодействовать с Бразилией в рамках ООН, где Бразилия будет в 2022-2023 годах непостоянным членом, заявил в среду президент России Владимир Путин.Путин встретился в среду с президентом Бразилии Жаиром Болсонару."Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций. При этом мы твёрдо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов. С учётом того, что в 2022-23 годах Бразилия имеет статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН, настроены более интенсивно осуществлять по всем актуальным вопросам ооновской повестки дня наше взаимодействие", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-бразильских переговоров.Президент добавил, что Россия продолжит активное взаимодействие с бразильскими партнёрами и в рамках БРИКС.

https://ria.ru/20220216/diplomatiya-1772694171.html

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бразилия

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жаир болсонару, россия, бразилия, брикс, оон, в мире, владимир путин