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В Бразилии заявили о желании поднять отношения с Россией на новый уровень
В Бразилии заявили о желании поднять отношения с Россией на новый уровень - РИА Новости, 16.02.2022
В Бразилии заявили о желании поднять отношения с Россией на новый уровень
Бразилия заинтересована в том, чтобы поднять отношения с Россией на новый уровень, заявил в среду глава МИД страны Карлос Франса на первой двусторонней встрече... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:05
2022-02-16T12:05
2022-02-16T12:53
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Бразилия заинтересована в том, чтобы поднять отношения с Россией на новый уровень, заявил в среду глава МИД страны Карлос Франса на первой двусторонней встрече в формате "2+2" (глав МИД и минобороны стран)."Большое спасибо за возможность присутствовать здесь, в России. Мы очень рады воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять отношения между нашими странами на новую высоту, тем более в сложившейся международной обстановке", - сказал Франса, открывая переговоры.Он подчеркнул, что Бразилия намерена развивать стратегическое сотрудничество с РФ "уважая суверенитет каждой страны и нормы международного права".
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в мире, россия, бразилия
12:05 16.02.2022 (обновлено: 12:53 16.02.2022)
В Бразилии заявили о желании поднять отношения с Россией на новый уровень
Глава МИД Бразилии Франса заявил о желании поднять отношения с Россией на новый уровень