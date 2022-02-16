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В Бразилии заявили о желании поднять отношения с Россией на новый уровень

В Бразилии заявили о желании поднять отношения с Россией на новый уровень - РИА Новости, 16.02.2022

В Бразилии заявили о желании поднять отношения с Россией на новый уровень

Бразилия заинтересована в том, чтобы поднять отношения с Россией на новый уровень, заявил в среду глава МИД страны Карлос Франса на первой двусторонней встрече... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:05

2022-02-16T12:05

2022-02-16T12:53

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Бразилия заинтересована в том, чтобы поднять отношения с Россией на новый уровень, заявил в среду глава МИД страны Карлос Франса на первой двусторонней встрече в формате "2+2" (глав МИД и минобороны стран)."Большое спасибо за возможность присутствовать здесь, в России. Мы очень рады воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять отношения между нашими странами на новую высоту, тем более в сложившейся международной обстановке", - сказал Франса, открывая переговоры.Он подчеркнул, что Бразилия намерена развивать стратегическое сотрудничество с РФ "уважая суверенитет каждой страны и нормы международного права".

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в мире, россия, бразилия