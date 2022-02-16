09:03 16.02.2022 (обновлено: 10:18 16.02.2022)
Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Бразилии Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© РИА Новости / Pool/Сергей Карпухин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент Бразилии Жаир Болсонару принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе визита в Россию почтил память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Болсонару первый раз посещает Москву с момента избрания президентом в 2018 году. В среду у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке, а также обменяются мнениями по международным темам.
После встречи с Путиным Болсонару встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а затем примет участие во встрече с российскими и бразильским бизнесменами из областей агробизнеса, атомной энергетики, удобрений и газа. В рамках визита президента состоится и первая встреча глав МИД и Минобороны двух стран в формате "2+2".
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.