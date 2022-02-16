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Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 16.02.2022
Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе визита в Россию почтил память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Могиле... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:03
2022-02-16T10:18
владимир путин
вячеслав володин
московская область (подмосковье)
москва
госдума рф
в мире
бразилия
жаир болсонару
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе визита в Россию почтил память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Болсонару первый раз посещает Москву с момента избрания президентом в 2018 году. В среду у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке, а также обменяются мнениями по международным темам.После встречи с Путиным Болсонару встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а затем примет участие во встрече с российскими и бразильским бизнесменами из областей агробизнеса, атомной энергетики, удобрений и газа. В рамках визита президента состоится и первая встреча глав МИД и Минобороны двух стран в формате "2+2".Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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владимир путин, вячеслав володин, московская область (подмосковье), москва, госдума рф, в мире, бразилия, жаир болсонару
09:03 16.02.2022 (обновлено: 10:18 16.02.2022)
 
Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Бразилии Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© РИА Новости / Pool/Сергей Карпухин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент Бразилии Жаир Болсонару принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Pool/Сергей Карпухин
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе визита в Россию почтил память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Болсонару первый раз посещает Москву с момента избрания президентом в 2018 году. В среду у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке, а также обменяются мнениями по международным темам.
После встречи с Путиным Болсонару встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а затем примет участие во встрече с российскими и бразильским бизнесменами из областей агробизнеса, атомной энергетики, удобрений и газа. В рамках визита президента состоится и первая встреча глав МИД и Минобороны двух стран в формате "2+2".
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
04:40
Межгосударственные отношения России и Бразилии
 
Владимир ПутинВячеслав ВолодинМосковская область (Подмосковье)МоскваГосдума РФВ миреБразилияЖаир Болсонару
 
 
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