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Родителей истощенных близнецов из Москвы обвинили в покушении на убийство
Родителей истощенных близнецов из Москвы обвинили в покушении на убийство - РИА Новости, 16.02.2022
Родителей истощенных близнецов из Москвы обвинили в покушении на убийство
Следователи предъявили отцу и матери найденных в московской квартире истощенных братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство, в 2020 году их лишили... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:08
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происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Следователи предъявили отцу и матери найденных в московской квартире истощенных братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство, в 2020 году их лишили родительских прав в отношении восьми детей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В среду утром двух восьмимесячных братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в квартире на востоке Москвы, их родители находились там же - пьяные. Известно, что женщину с мужчиной ранее уже лишали родительских прав в отношении других детей. Иванова сообщала о возбуждении дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании. По данным следствия, с конца мая 2021 по февраль 2022 года супруги систематически причиняли детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению мальчиков и возникновению тяжелого состояния их здоровья."Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении 8 малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц), и им предъявлено соответствующее обвинение", - сказала Иванова.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
13:08 16.02.2022 (обновлено: 15:09 16.02.2022)
 
Родителей истощенных близнецов из Москвы обвинили в покушении на убийство

Родителей истощенных близнецов из московской квартиры обвинили в покушении на убийство

© Фото : СУСК России по городу МосквеДопрос родителей детей с признаками истощения, обнаруженных в квартире на востоке Москвы
Допрос родителей детей с признаками истощения, обнаруженных в квартире на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : СУСК России по городу Москве
Допрос родителей детей с признаками истощения, обнаруженных в квартире на востоке Москвы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Следователи предъявили отцу и матери найденных в московской квартире истощенных братьев-близнецов обвинение в покушении на убийство, в 2020 году их лишили родительских прав в отношении восьми детей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В среду утром двух восьмимесячных братьев-близнецов нашли в тяжелом состоянии в квартире на востоке Москвы, их родители находились там же - пьяные. Известно, что женщину с мужчиной ранее уже лишали родительских прав в отношении других детей. Иванова сообщала о возбуждении дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании. По данным следствия, с конца мая 2021 по февраль 2022 года супруги систематически причиняли детям физические, психические и нравственные страдания, которые привели к истощению мальчиков и возникновению тяжелого состояния их здоровья.
"Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении 8 малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц), и им предъявлено соответствующее обвинение", - сказала Иванова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 10:51
В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире
 
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