https://ria.ru/20220216/blinken-1773025570.html
Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны России на этой неделе
Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны России на этой неделе - РИА Новости, 16.02.2022
Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны России на этой неделе
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны РФ на этой неделе, сославшись на размещение военных вокруг Украины. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T01:49
2022-02-16T01:49
2022-02-16T01:59
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны РФ на этой неделе, сославшись на размещение военных вокруг Украины.Текст интервью распространила пресс-служба госдепа.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения во вторник днем, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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РИА Новости
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в мире, сша, россия, украина
01:49 16.02.2022 (обновлено: 01:59 16.02.2022)
Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны России на этой неделе
Госсекретарь США Блинкен назвал вероятной "агрессию" со стороны России на этой неделе
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал
вероятной "агрессию" со стороны РФ на этой неделе, сославшись на размещение военных вокруг Украины.
"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины", - сказал Блинкен в интервью France 24.
Текст интервью распространила пресс-служба госдепа.
Ранее газета Politico
со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения во вторник днем, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.