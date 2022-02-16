https://ria.ru/20220216/berlinale-1773059023.html

Изабель Юппер получила почетного золотого медведя Берлинале

Изабель Юппер получила почетного золотого медведя Берлинале - РИА Новости, 16.02.2022

Изабель Юппер получила почетного золотого медведя Берлинале

Популярная французская актриса Изабель Юппер получила почетного золотого медведя 72-го Берлинского международного кинофестиваля, который проходит в эти дни в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:43

2022-02-16T10:43

2022-02-16T10:43

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Популярная французская актриса Изабель Юппер получила почетного золотого медведя 72-го Берлинского международного кинофестиваля, который проходит в эти дни в столице Германии, передает корреспондент РИА Новости.Юппер приняла участие в церемонии награждения в Театре на Потсдамерплатц поздно вечером во вторник по видеосвязи из Парижа. Она планировала участвовать в фестивале очно, но заразилась коронавирусом. Ведущие церемонии спросили Юппер о самочувствии, та ответила, пошутив про золотого медведя: "Чувствую себя хорошо, я как медведь в клетке, но чувствую себя хорошо".Вручать награду доверили актеру Ларсу Айдингеру, который выступил с эмоциональной и личной речью. Он спросил Юппер, изображение которое выводили на экран зала Театра на Потсдамерплатц, видит ли она его, на что та ответила утвердительно.Актер также вспомнил, что два года назад снимался вместе с ней и в фильме была сцена поцелуя. "В конце сцены был поцелуй. Он был в сценарии. Я помню, это был один из первых дней съемок. Это было в Кельне, и я услышал, как ты говоришь с исполнительным директором. Он сказал: как нам быть с ситуацией с COVID-19, что нам делать с поцелуем? Ты предложила, чтобы мы прикрыли рты руками и наши губы в реальности не соприкасались. И я подумал: единственный раз в жизни, когда я могу поцеловать Изабель в кино, а они теперь обсуждают, что наши губы не соприкоснутся?... После того, как мы сняли сцену, после моего признания ты поцеловала меня", - заявил Айдингер под смех собравшейся аудитории.Сама Юппер, приняв награду, отметила заслугу режиссеров, с которыми она работала, "их взгляд, внимание", и выразила любовь к актерской профессии. Награда традиционно вручается за уникальный артистический вклад в кинематограф. Организаторы отметили, что "с неотразимой харизмой как на сцене, так и на экране, Юппер воплощала сложные женские персонажи", "ее страсть к актерству может сравниться только с уверенностью и точностью, с которыми она создала свои роли".На фестивале демонстрируют зрителям фильм "О Жанне" (À propos de Joan), в котором Юппер играет главную роль. Планировалась, что она должна была пообщаться со зрителями в ходе фестиваля.Офицер ордена Почетного легиона, актриса Изабель Юппер снялась в таких фильмах как "Вальсирующие", "Пианистка", "Она", "8 женщин", "Любовь" и другие. Она обладатель наград Каннского, Берлинского, Венецианского и Московского кинофестивалей, а также лауреат премии "Золотой глобус", BAFTA и других многочисленных международных наград.

https://ria.ru/20220210/kino-1771934680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, изабель юппер, кино и сериалы