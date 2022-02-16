Изабель Юппер получила почетного золотого медведя Берлинале
Французская актриса Изабель Юппер получила почетного золотого медведя Берлинале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФранцузская актриса Изабель Юппер на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Популярная французская актриса Изабель Юппер получила почетного золотого медведя 72-го Берлинского международного кинофестиваля, который проходит в эти дни в столице Германии, передает корреспондент РИА Новости.
Юппер приняла участие в церемонии награждения в Театре на Потсдамерплатц поздно вечером во вторник по видеосвязи из Парижа. Она планировала участвовать в фестивале очно, но заразилась коронавирусом. Ведущие церемонии спросили Юппер о самочувствии, та ответила, пошутив про золотого медведя: "Чувствую себя хорошо, я как медведь в клетке, но чувствую себя хорошо".
Вручать награду доверили актеру Ларсу Айдингеру, который выступил с эмоциональной и личной речью. Он спросил Юппер, изображение которое выводили на экран зала Театра на Потсдамерплатц, видит ли она его, на что та ответила утвердительно.
"Собственно, это именно та ситуация, когда мы впервые встретились: ты была на экране, а я сидел в кинотеатре. Я не мог говорить с тобой, но это была та же ситуация. Я мог с тобой говорить, но ты не могла отвечать", - заявил он, отметив, что это был фильм "Пианистка" 2001 года.
Актер также вспомнил, что два года назад снимался вместе с ней и в фильме была сцена поцелуя. "В конце сцены был поцелуй. Он был в сценарии. Я помню, это был один из первых дней съемок. Это было в Кельне, и я услышал, как ты говоришь с исполнительным директором. Он сказал: как нам быть с ситуацией с COVID-19, что нам делать с поцелуем? Ты предложила, чтобы мы прикрыли рты руками и наши губы в реальности не соприкасались. И я подумал: единственный раз в жизни, когда я могу поцеловать Изабель в кино, а они теперь обсуждают, что наши губы не соприкоснутся?... После того, как мы сняли сцену, после моего признания ты поцеловала меня", - заявил Айдингер под смех собравшейся аудитории.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Ларс Айдингер на красной дорожке премьеры фильма "Моя младшая сестра" (My Little Sister) режиссеров Стефани Шуат и Вероники Реймонд в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
Актер Ларс Айдингер на красной дорожке премьеры фильма "Моя младшая сестра" (My Little Sister) режиссеров Стефани Шуат и Вероники Реймонд в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
Сама Юппер, приняв награду, отметила заслугу режиссеров, с которыми она работала, "их взгляд, внимание", и выразила любовь к актерской профессии.
"Я не могу представить мир без кинематографа. По крайней мере, мою. Я люблю сниматься в них (фильмах), люблю смотреть. Они - окна в мир. Они дают нам возможность чувствовать наготу, делают нас счастливыми", - заявила Юппер.
Награда традиционно вручается за уникальный артистический вклад в кинематограф. Организаторы отметили, что "с неотразимой харизмой как на сцене, так и на экране, Юппер воплощала сложные женские персонажи", "ее страсть к актерству может сравниться только с уверенностью и точностью, с которыми она создала свои роли".
© Fidélité Productions (2002)Кадр из фильма "8 женщин"
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Кадр из фильма "8 женщин"
© Fidélité Productions (2002)
© New Yorker FilmsСандрин Боннер и Изабель Юппер в сцене из фильма "Церемония преступления"
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Сандрин Боннер и Изабель Юппер в сцене из фильма "Церемония преступления"
© New Yorker Films
© Другое киноКадр из фильма «В другой стране»
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Кадр из фильма «В другой стране»
© Другое кино
© Berlinale
Изабель Юппер в фильме "Пленник" (Captive). Режиссер - Брильянте Мендоса (Brillante Mendoza). Картина участвовала в основном конкурсе 62-го Берлинского кинофестиваля.
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Изабель Юппер в фильме "Пленник" (Captive). Режиссер - Брильянте Мендоса (Brillante Mendoza). Картина участвовала в основном конкурсе 62-го Берлинского кинофестиваля.
© Berlinale
1 из 5
Кадр из фильма "8 женщин"
© Fidélité Productions (2002)
2 из 5
Сандрин Боннер и Изабель Юппер в сцене из фильма "Церемония преступления"
© New Yorker Films
3 из 5
Кадр из фильма «В другой стране»
© Другое кино
4 из 5
Изабель Юппер в фильме "Пленник" (Captive). Режиссер - Брильянте Мендоса (Brillante Mendoza). Картина участвовала в основном конкурсе 62-го Берлинского кинофестиваля.
© Berlinale
На фестивале демонстрируют зрителям фильм "О Жанне" (À propos de Joan), в котором Юппер играет главную роль. Планировалась, что она должна была пообщаться со зрителями в ходе фестиваля.
Офицер ордена Почетного легиона, актриса Изабель Юппер снялась в таких фильмах как "Вальсирующие", "Пианистка", "Она", "8 женщин", "Любовь" и другие. Она обладатель наград Каннского, Берлинского, Венецианского и Московского кинофестивалей, а также лауреат премии "Золотой глобус", BAFTA и других многочисленных международных наград.