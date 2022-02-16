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СМИ: близкие к белорусской оппозиции хакеры пытались нарушить работу БелАЭС
СМИ: близкие к белорусской оппозиции хакеры пытались нарушить работу БелАЭС - РИА Новости, 16.02.2022
СМИ: близкие к белорусской оппозиции хакеры пытались нарушить работу БелАЭС
Хакерская группировка "Киберпартизаны", входящая в признанное в Белоруссии террористическим неформальное объединение оппозиции "Сопротивление", пыталась... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T19:37
2022-02-16T20:19
в мире
технологии
белорусская аэс
белоруссия
хакеры
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Хакерская группировка "Киберпартизаны", входящая в признанное в Белоруссии террористическим неформальное объединение оппозиции "Сопротивление", пыталась неоднократно нарушить работу Белорусской АЭС, сообщил государственный телеканал СТВ."Техногенная катастрофа. Именно так, когда были разгромлены все штабы, все инициативы, все структуры террористов, кураторы решили попробовать взорвать стратегические объекты, в том числе и АЭС… Так называемые "Киберпартизаны" неоднократно пытались нарушить работу Белорусской АЭС", - заявлено в эфире канала.Начальник отдела безопасности БелАЭС Александр Оленцевич рассказал телеканалу, что "периодически выявляются попытки воздействия на информационную сеть Белорусской АЭС". "Мы выявляем активное сканирование портов. Периодически происходит рассылка в наш адрес фишинговых писем, спама с вредоносным воздействием", - отметил Оленцевич.Телеканал подчеркнул, что на БелАЭС приняты необходимые меры защиты. "На Белорусской АЭС внедрены современные средства защиты от вредоносного воздействия, которые позволяют своевременно реагировать на целенаправленные атаки на информационные сети предприятия", - заявил начальник отдела.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220216/khakery-1773045306.html
https://ria.ru/20220128/aes-1769982735.html
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в мире, технологии, белорусская аэс, белоруссия, хакеры
19:37 16.02.2022 (обновлено: 20:19 16.02.2022)
 
СМИ: близкие к белорусской оппозиции хакеры пытались нарушить работу БелАЭС

СТВ: хакерская группировка "Киберпартизаны" пыталась нарушить работу Белорусской АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Хакерская группировка "Киберпартизаны", входящая в признанное в Белоруссии террористическим неформальное объединение оппозиции "Сопротивление", пыталась неоднократно нарушить работу Белорусской АЭС, сообщил государственный телеканал СТВ.
"Техногенная катастрофа. Именно так, когда были разгромлены все штабы, все инициативы, все структуры террористов, кураторы решили попробовать взорвать стратегические объекты, в том числе и АЭС… Так называемые "Киберпартизаны" неоднократно пытались нарушить работу Белорусской АЭС", - заявлено в эфире канала.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 09:28
В США заявили, что "связанные с Россией" хакеры проникли в сети на Украине
Начальник отдела безопасности БелАЭС Александр Оленцевич рассказал телеканалу, что "периодически выявляются попытки воздействия на информационную сеть Белорусской АЭС". "Мы выявляем активное сканирование портов. Периодически происходит рассылка в наш адрес фишинговых писем, спама с вредоносным воздействием", - отметил Оленцевич.
Телеканал подчеркнул, что на БелАЭС приняты необходимые меры защиты. "На Белорусской АЭС внедрены современные средства защиты от вредоносного воздействия, которые позволяют своевременно реагировать на целенаправленные атаки на информационные сети предприятия", - заявил начальник отдела.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 14:05
Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии
 
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