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https://ria.ru/20220216/bayden-1773218617.html
"Мы стали свидетелями цирка": обращение Байдена к россиянам возмутило союзников Америки
"Переплюнул Голливуд": болгары высмеяли Байдена за обращение к россиянам - РИА Новости, 16.02.2022
"Мы стали свидетелями цирка": обращение Байдена к россиянам возмутило союзников Америки
Читатели болгарского онлайн-издания Dir раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к россиянам на фоне украинского кризиса. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T20:53
2022-02-16T21:35
в мире
россия
болгария
сша
украина
нато
джо байден
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели болгарского онлайн-издания Dir раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к россиянам на фоне украинского кризиса.Накануне глава Белого дома в ходе выступления заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он вновь сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации."Думаю, мы стали свидетелями цирка", — написал Аз."Так и Путин не верит, что НАТО и США ушли", — прокомментировал ОГНЯН."По выдумкам переплюнули Голливуд. Получился какой-то латиноамериканский сериал", — заявил Абе като гледам.Он добавил, что в этом "сериале" придумали классический хеппи-энд со "спасением" Украины Западом."Когда вы говорили, что на границах 150-тысячная русская армия, как вы это проверили?" — спросил несъгласен.Пользователь также поинтересовался, где данные американской разведки, когда речь зашла об отводе российских войск из мест проведения учений. И почему молчат спецслужбы, которые так упорно добывали доказательства стягивания российской армии к границе."А когда будут доказательства, что американцы ушли из Европы?" — поинтересовался Коле.Митко согласился с Байденом в том, что россияне для американцев не враги, но усомнился во взаимности такого отношения."Разве не вы (и ваши предшественники) обманули российский (советский) народ, пообещав остановить расширение НАТО, если они ликвидируют Варшавский договор?" — спросил он.Еще один пользователь напомнил о низком рейтинге Байдена среди американцев и поддержке Путина абсолютным большинством россиян."Вот это у Джо уверенность в себе, после двух лет правления его поддерживает 30 процентов американцев, и он обращается напрямую к российскому народу. &lt;…&gt; Навел порядок у себя и начал соседа поучать", — пояснил читатель."Остается только призвать россиян захотеть вступить в НАТО. Это я просто продолжаю логику Байдена", — написал Gogo.Он также напомнил, что при Трампе "глупости" американского лидера можно было прервать отключением интернета."Этому (Байдену. — Прим. ред.), видимо, нужно дать кислородную маску, чтобы заткнулся", — добавил он.Бай Пешо, в свою очередь, напомнил, что Болгария заплатила США за самолеты, но все еще их не получила."Теперь ни самолетов, ни денег! Нормально, что лжец другим не доверяет, по себе судит", — возмутился он."А можно получить доказательства, что у Байдена сохранились когнитивные способности, а у Макрона нет психических проблем?" — спросил Зелкс.Еще один читатель призвал судить американского президента за распространение фейков и паникерство.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы не проспать "нападение".Запад обвиняет Москву в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. И добавляют, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, болгария, сша, украина, нато, джо байден
20:53 16.02.2022 (обновлено: 21:35 16.02.2022)
 
"Переплюнул Голливуд": болгары высмеяли Байдена за обращение к россиянам

Читатели болгарского портала Dir высмеяли президента США Байдена за обращение к россиянам

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время специального обращения
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время специального обращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели болгарского онлайн-издания Dir раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к россиянам на фоне украинского кризиса.
Накануне глава Белого дома в ходе выступления заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он вновь сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.
"Думаю, мы стали свидетелями цирка", — написал Аз.
"Так и Путин не верит, что НАТО и США ушли", — прокомментировал ОГНЯН.
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"По выдумкам переплюнули Голливуд. Получился какой-то латиноамериканский сериал", — заявил Абе като гледам.
Он добавил, что в этом "сериале" придумали классический хеппи-энд со "спасением" Украины Западом.
"Когда вы говорили, что на границах 150-тысячная русская армия, как вы это проверили?" — спросил несъгласен.
Пользователь также поинтересовался, где данные американской разведки, когда речь зашла об отводе российских войск из мест проведения учений. И почему молчат спецслужбы, которые так упорно добывали доказательства стягивания российской армии к границе.
"А когда будут доказательства, что американцы ушли из Европы?" — поинтересовался Коле.
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Митко согласился с Байденом в том, что россияне для американцев не враги, но усомнился во взаимности такого отношения.
"Разве не вы (и ваши предшественники) обманули российский (советский) народ, пообещав остановить расширение НАТО, если они ликвидируют Варшавский договор?" — спросил он.
Еще один пользователь напомнил о низком рейтинге Байдена среди американцев и поддержке Путина абсолютным большинством россиян.
"Вот это у Джо уверенность в себе, после двух лет правления его поддерживает 30 процентов американцев, и он обращается напрямую к российскому народу. <…> Навел порядок у себя и начал соседа поучать", — пояснил читатель.
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"Остается только призвать россиян захотеть вступить в НАТО. Это я просто продолжаю логику Байдена", — написал Gogo.
Он также напомнил, что при Трампе "глупости" американского лидера можно было прервать отключением интернета.
"Этому (Байдену. — Прим. ред.), видимо, нужно дать кислородную маску, чтобы заткнулся", — добавил он.
Бай Пешо, в свою очередь, напомнил, что Болгария заплатила США за самолеты, но все еще их не получила.
"Теперь ни самолетов, ни денег! Нормально, что лжец другим не доверяет, по себе судит", — возмутился он.
"А можно получить доказательства, что у Байдена сохранились когнитивные способности, а у Макрона нет психических проблем?" — спросил Зелкс.
Еще один читатель призвал судить американского президента за распространение фейков и паникерство.
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Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы не проспать "нападение".
Запад обвиняет Москву в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. И добавляют, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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