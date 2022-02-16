https://ria.ru/20220216/bayden-1773218617.html

"Мы стали свидетелями цирка": обращение Байдена к россиянам возмутило союзников Америки

"Переплюнул Голливуд": болгары высмеяли Байдена за обращение к россиянам - РИА Новости, 16.02.2022

"Мы стали свидетелями цирка": обращение Байдена к россиянам возмутило союзников Америки

Читатели болгарского онлайн-издания Dir раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к россиянам на фоне украинского кризиса. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T20:53

2022-02-16T20:53

2022-02-16T21:35

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели болгарского онлайн-издания Dir раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к россиянам на фоне украинского кризиса.Накануне глава Белого дома в ходе выступления заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он вновь сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации."Думаю, мы стали свидетелями цирка", — написал Аз."Так и Путин не верит, что НАТО и США ушли", — прокомментировал ОГНЯН."По выдумкам переплюнули Голливуд. Получился какой-то латиноамериканский сериал", — заявил Абе като гледам.Он добавил, что в этом "сериале" придумали классический хеппи-энд со "спасением" Украины Западом."Когда вы говорили, что на границах 150-тысячная русская армия, как вы это проверили?" — спросил несъгласен.Пользователь также поинтересовался, где данные американской разведки, когда речь зашла об отводе российских войск из мест проведения учений. И почему молчат спецслужбы, которые так упорно добывали доказательства стягивания российской армии к границе."А когда будут доказательства, что американцы ушли из Европы?" — поинтересовался Коле.Митко согласился с Байденом в том, что россияне для американцев не враги, но усомнился во взаимности такого отношения."Разве не вы (и ваши предшественники) обманули российский (советский) народ, пообещав остановить расширение НАТО, если они ликвидируют Варшавский договор?" — спросил он.Еще один пользователь напомнил о низком рейтинге Байдена среди американцев и поддержке Путина абсолютным большинством россиян."Вот это у Джо уверенность в себе, после двух лет правления его поддерживает 30 процентов американцев, и он обращается напрямую к российскому народу. <…> Навел порядок у себя и начал соседа поучать", — пояснил читатель."Остается только призвать россиян захотеть вступить в НАТО. Это я просто продолжаю логику Байдена", — написал Gogo.Он также напомнил, что при Трампе "глупости" американского лидера можно было прервать отключением интернета."Этому (Байдену. — Прим. ред.), видимо, нужно дать кислородную маску, чтобы заткнулся", — добавил он.Бай Пешо, в свою очередь, напомнил, что Болгария заплатила США за самолеты, но все еще их не получила."Теперь ни самолетов, ни денег! Нормально, что лжец другим не доверяет, по себе судит", — возмутился он."А можно получить доказательства, что у Байдена сохранились когнитивные способности, а у Макрона нет психических проблем?" — спросил Зелкс.Еще один читатель призвал судить американского президента за распространение фейков и паникерство.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы не проспать "нападение".Запад обвиняет Москву в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. И добавляют, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220216/samuray-1773181965.html

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в мире, россия, болгария, сша, украина, нато, джо байден