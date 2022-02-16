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https://ria.ru/20220216/bayden-1773065514.html
Американцам стало стыдно за Байдена после обращения к россиянам
Американцам стало стыдно за Байдена после обращения к россиянам - РИА Новости, 16.02.2022
Американцам стало стыдно за Байдена после обращения к россиянам
Читатели сайта американского телеканала ABC News разочаровались в президенте США Джо Байдене после его очередного выступления по поводу "вторжения" России на... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:07
2022-02-16T11:44
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
джо байден
украина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели сайта американского телеканала ABC News разочаровались в президенте США Джо Байдене после его очередного выступления по поводу "вторжения" России на Украину.Многие считают, что в Вашингтоне намеренно раздули ситуацию до такого масштаба, при этом Россия вышла из нее победителем, не приложив почти никаких усилий."Говорил это еще несколько дней назад. Вторжения не будет. Во вторник Россия заявила, что отводит часть своих войск от границ Украины, назвав сообщения Запада о вторжении "показной истерией". Байден совершил отвлекающий маневр в попытке укрепить позиции, поскольку рынок падает, инфляция стремительно растет, уровень преступности увеличивается, мы вот-вот достигнем миллиона смертей от коронавируса, а люди сыты по горло этой администрацией", — подчеркнул Hope21."Почему только США говорят о неизбежности российского вторжения в Украину?" — задалась вопросом Bailey Olive."Путин просто играет с Западом — он не собирается вторгаться, но он не хочет, чтобы войска НАТО оказались на Украине (как мы не хотели, чтобы войска СССР были на Кубе). Все это лишь подняло цены на нефть и газ, так что это победа для России и огромные потери для потребителей во всем мире. Спасибо за раскручивание такой большой истории, хотя таковой она никогда и не была", — посетовал Enough."А я думал, что Байден положил конец эпохе вечных войн", — написал hermit bruce."И снова Байден показал себя посмешищем на весь мир… черт возьми, над ним смеются и в Корее, и в Китае. Вторжения никогда и не должно было быть. Теперь Байден снова сел в лужу со своим плутовством", — отметил Karl Summers."Чем больше Байден кричит "волки, волки", тем глупее он выглядит. Просто возьми и признай, что совершил ошибку, так же, как и в Афганистане", — выразил мнение Exposethemall.Ранее Байден, обращаясь к гражданам России, заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он в очередной раз сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва подчеркивает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/sssr-1773061694.html
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773061428.html
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дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, джо байден, украина
11:07 16.02.2022 (обновлено: 11:44 16.02.2022)
 
Американцам стало стыдно за Байдена после обращения к россиянам

Читатели ABC News назвали Байдена всемирным посмешищем после его обращения к россиянам

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время специального обращения
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время специального обращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели сайта американского телеканала ABC News разочаровались в президенте США Джо Байдене после его очередного выступления по поводу "вторжения" России на Украину.
Многие считают, что в Вашингтоне намеренно раздули ситуацию до такого масштаба, при этом Россия вышла из нее победителем, не приложив почти никаких усилий.
Празднование 78-летия освобождения Краснодара от фашистов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
10:54В мире
На Майдане прозвучал запрещенный на Украине гимн СССР
"Говорил это еще несколько дней назад. Вторжения не будет. Во вторник Россия заявила, что отводит часть своих войск от границ Украины, назвав сообщения Запада о вторжении "показной истерией". Байден совершил отвлекающий маневр в попытке укрепить позиции, поскольку рынок падает, инфляция стремительно растет, уровень преступности увеличивается, мы вот-вот достигнем миллиона смертей от коронавируса, а люди сыты по горло этой администрацией", — подчеркнул Hope21.
"Почему только США говорят о неизбежности российского вторжения в Украину?" — задалась вопросом Bailey Olive.
"Путин просто играет с Западом — он не собирается вторгаться, но он не хочет, чтобы войска НАТО оказались на Украине (как мы не хотели, чтобы войска СССР были на Кубе). Все это лишь подняло цены на нефть и газ, так что это победа для России и огромные потери для потребителей во всем мире. Спасибо за раскручивание такой большой истории, хотя таковой она никогда и не была", — посетовал Enough.
"А я думал, что Байден положил конец эпохе вечных войн", — написал hermit bruce.
"И снова Байден показал себя посмешищем на весь мир… черт возьми, над ним смеются и в Корее, и в Китае. Вторжения никогда и не должно было быть. Теперь Байден снова сел в лужу со своим плутовством", — отметил Karl Summers.
"Чем больше Байден кричит "волки, волки", тем глупее он выглядит. Просто возьми и признай, что совершил ошибку, так же, как и в Афганистане", — выразил мнение Exposethemall.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
10:52
Захарова попросила у западных СМИ график "вторжений"
Ранее Байден, обращаясь к гражданам России, заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он в очередной раз сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва подчеркивает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
10:35
Киев не планирует никакой агрессии, заявил министр обороны Украины
 
Дмитрий ПесковРоссияКиевСШАНАТОДжо БайденУкраина
 
 
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