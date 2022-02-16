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Таиланд изменит название столицы
Таиланд изменит название столицы - РИА Новости, 16.02.2022
Таиланд изменит название столицы
Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, говорится в РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:47
2022-02-16T15:47
2022-02-16T15:58
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БАНГКОК, 16 фев — РИА Новости. Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, говорится в заявлении Королевского ученого совета Таиланда.Название переводится как "Город Ангелов Великая Столица", при этом Bangkok останется в качестве неофициального обозначения города."Новый реестр направлен на изучение в специальную юридическую комиссию, по окончании которого он вступит в силу", — говорится в заявлении.После этого название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше — Bangkok, уточняется в документе. В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового.Отмечается, что на тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма — сокращенная, так как полное название состоит более чем из 40 отдельных элементов и является самым длинным в мире.Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.Королевский ученый совет Таиланда — организации, отвечающей за разработку, внедрение и смену стандартов написания и использования слов, в том числе официальных географических названий, на тайском и других языках для использования в официальных случаях.
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таиланд, бангкок, новости - туризм, туризм
15:47 16.02.2022 (обновлено: 15:58 16.02.2022)
Таиланд изменит название столицы
Власти Таиланда решили переименовать столицу страны Бангкок в Крунг Тхеп Маха Накхон
БАНГКОК, 16 фев — РИА Новости.
Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, говорится в заявлении Королевского ученого совета Таиланда
.
Название переводится как "Город Ангелов Великая Столица", при этом Bangkok останется в качестве неофициального обозначения города.
"Новый реестр направлен на изучение в специальную юридическую комиссию, по окончании которого он вступит в силу", — говорится в заявлении.
После этого название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше — Bangkok, уточняется в документе. В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового.
Отмечается, что на тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма — сокращенная, так как полное название состоит более чем из 40 отдельных элементов и является самым длинным в мире.
Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.
Королевский ученый совет Таиланда — организации, отвечающей за разработку, внедрение и смену стандартов написания и использования слов, в том числе официальных географических названий, на тайском и других языках для использования в официальных случаях.