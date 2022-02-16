https://ria.ru/20220216/balmont-1773157413.html
Умер легендарный советский министр
Умер бывший замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт - РИА Новости, 16.02.2022
Умер легендарный советский министр
На 95-м году жизни умер министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, бывший первый замминистра ракетно-космической отрасли Советского... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:29
2022-02-16T16:29
2022-02-16T17:07
космос - риа наука
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773156264_0:46:388:264_1920x0_80_0_0_235c7b76f7d2446fb2b44cca9440cdab.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На 95-м году жизни умер министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, бывший первый замминистра ракетно-космической отрасли Советского Союза Борис Бальмонт, сообщает "Роскосмос"."Вся его жизнь — бесконечная преданность делу. За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии космонавтика сделала существенные шаги вперед, многие проекты, которыми мы гордимся, стали возможны в том числе благодаря Борису Владимировичу. Не только ракетно-космическая отрасль, но и вся страна несет невосполнимую утрату, когда уходят такие люди", — заявили в госкорпорации.В госкорпорации выразили соболезнования его семье и близким.Борис Бальмонт — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, Кавалер четырех орденов Ленина, лауреат Государственных премий СССР и России, а также ордена Почета, занимал должность первого заместителя министра ракетно-космической отрасли СССР с 1973 по 1981 год. Позже был назначен министром станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (1981-1986 годы). Также в 1975-1981 годах Бальмонт занимал должность председателя Межведомственного совета по проекту "Энергия-Буран". Кроме того, он был депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов.
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773156264_0:9:388:300_1920x0_80_0_0_675b691363aba69f3c7757b38dfa399e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, ссср
16:29 16.02.2022 (обновлено: 17:07 16.02.2022)
Умер бывший замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт
"Роскосмос": умер экс-заместитель министра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт