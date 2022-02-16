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Умер легендарный советский министр

Умер бывший замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт - РИА Новости, 16.02.2022

Умер легендарный советский министр

На 95-м году жизни умер министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, бывший первый замминистра ракетно-космической отрасли Советского... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:29

2022-02-16T16:29

2022-02-16T17:07

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На 95-м году жизни умер министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, бывший первый замминистра ракетно-космической отрасли Советского Союза Борис Бальмонт, сообщает "Роскосмос"."Вся его жизнь — бесконечная преданность делу. За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии космонавтика сделала существенные шаги вперед, многие проекты, которыми мы гордимся, стали возможны в том числе благодаря Борису Владимировичу. Не только ракетно-космическая отрасль, но и вся страна несет невосполнимую утрату, когда уходят такие люди", — заявили в госкорпорации.В госкорпорации выразили соболезнования его семье и близким.Борис Бальмонт — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, Кавалер четырех орденов Ленина, лауреат Государственных премий СССР и России, а также ордена Почета, занимал должность первого заместителя министра ракетно-космической отрасли СССР с 1973 по 1981 год. Позже был назначен министром станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (1981-1986 годы). Также в 1975-1981 годах Бальмонт занимал должность председателя Межведомственного совета по проекту "Энергия-Буран". Кроме того, он был депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов.

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космос - риа наука, россия, ссср