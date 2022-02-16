https://ria.ru/20220216/babaev-1772900272.html

Кирилл Бабаев: хотим стать создателями научных основ политики России в АТР

Кирилл Бабаев: хотим стать создателями научных основ политики России в АТР - РИА Новости, 16.02.2022

Кирилл Бабаев: хотим стать создателями научных основ политики России в АТР

Институт Дальнего Востока Российской академии наук по праву можно считать ведущим научным центром, обеспечивающим стратегические интересы РФ в области изучения... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:00

2022-02-16T11:00

2022-02-16T11:01

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Институт Дальнего Востока Российской академии наук по праву можно считать ведущим научным центром, обеспечивающим стратегические интересы РФ в области изучения всех сфер жизни современной Азии. О том, как планируется развивать эту работу в ближайшие годы, в том числе готовить аналитические материалы для органов власти, в интервью РИА Новости рассказал исполняющий обязанности директора ИДВ Кирилл Бабаев.– Кирилл Владимирович, недавно завершились первые сто дней вашей работы на посту руководителя Института Дальнего Востока РАН. По традиции, принято смотреть, что сделано за это время, тем более что ситуация в институте к вашему приходу была непростой. Удалось ли уже что-либо изменить?– Да, вы правы, перспектива в институте еще недавно была не самой радужной: за последние пять лет сменилось уже четыре директора, в коллективе бушевал конфликт, многие специалисты покинули институт, а система управления еще год-полтора назад находилась в критическом состоянии. Самый трудный, начальный период реформирования этого наследства пришелся на период руководства институтом профессора Алексея Маслова, в команде которого я работал заместителем директора.Могу сказать, что на сегодняшний день эта работа принесла первые важные плоды. К концу прошлого года нам удалось упорядочить хозяйственную деятельность, увеличить почти вдвое внебюджетное финансирование, привести в порядок финансовую деятельность и бухгалтерию, где ранее фиксировались многочисленные нарушения. Мы существенно сократили расходы на управленческий персонал, что позволило вдвое увеличить премиальный фонд сотрудникам по итогам года. Начал работу редакционно-издательский совет, открылся новый современный сайт института, заработала в полную силу аспирантура.Но что самое важное – нам удалось урегулировать конфликт в коллективе, наладить конструктивное взаимодействие между администрацией и научным коллективом, стабильную работу ученого совета. Иссяк бесконечный поток судебных исков, жалоб, негативных публикаций в СМИ, которые наносили громадный ущерб репутации института. Теперь мы действуем единой командой и начали быстро двигаться к общей цели – возрождению института как флагманского научно-исследовательского центра по изучению и анализу современного Китая и окружающих его стран Азии.– То есть вы, по существу, планируете вернуть институт к той цели, для которой он и создавался в 1966 году?– Именно. Мы видим себя как основного разработчика той научной и аналитической базы, на основании которой строится государственная политика России в отношении стран Восточной и Юго-Восточной Азии и международного сотрудничества в АТР. В советское время именно связка между ИДВ РАН, министерством иностранных дел и ЦК КПСС формировала эту политику. Сегодня, разумеется, изменились и методы работы, и ситуация в стране, появилось множество качественных научных центров, работающих в этой сфере. Однако и роль Китая, всего восточного направления в государственной политике серьезно возросла и продолжает расти, так что значение научных исследований и анализа этого региона будет повышаться. Мы намерены вновь занять свое место одного из ведущих поставщиков качественной научно-аналитической информации органам власти.– Наука или аналитика – что для вас первично? Видите ли вы свою задачу в создании "мозгового центра" наподобие западных think tank или все же в сохранении ИДВ как научного института?– Качественная аналитика невозможна без научной основы. Для нас на первом плане остаются фундаментальные исследования Китая, Японии, Кореи, стран Юго-Восточной Азии, причем не только современные, но и ретроспективные. Без изучения и осмысления истории, культуры, религий Востока невозможно понять происходящих там процессов и событий. Так что наша основная цель – повышать качество и интенсивность наших исследований, публиковать научные статьи в ведущих мировых изданиях, создавать такие фундаментальные коллективные монографии, как 10-томная "История Китая", энциклопедия "Духовная культура Китая" в шести томах и другие труды института, вышедшие в свет в последние годы и отмеченные государственными наградами.При этом мы взяли курс на создание "мозгового центра" с опорой на фундаментальную науку и активизируем работу по подготовке аналитических материалов для органов государственной власти. В структуре института создан Центр аналитики, подготовлены тематический и календарный планы аналитической работы, созданы проектные команды, развернута активная работа с партнерскими институтами по подготовке совместных аналитических продуктов, таких, к примеру, как наш доклад по российско-китайским отношениям, издаваемый совместно с Российским советом по международным делам (РСМД) и китайскими научными центрами. К аналитической работе подключаются как выдающиеся специалисты нашего института, так и новые молодые сотрудники.– Вряд ли можно ошибиться, сказав, что перед институтом стоит задача омоложения научных кадров?– Разумеется, это одна из приоритетных задач в программе развития института до 2026 года, разработанной нами в конце прошлого года и направленной в Академию наук и министерство науки и высшего образования. Но эту задачу мы будем решать не за счет ухода наших пожилых сотрудников, а исключительно привлечением молодых специалистов. Только с помощью нашей "старой гвардии" мы сможем обеспечить преемственность, сохранить традиции востоковедения и научить молодых китаистов, кореистов, японистов эффективно работать. Поэтому мы взяли курс на привлечение молодых научных кадров из ведущих университетов, с которыми мы заключаем специальные консорциумные соглашения. Будем звать к себе на практику, стажировку, в аспирантуру ребят из ведущих вузов и постепенно растить новую элиту востоковедной науки мирового уровня.– Консорциумы между академическими институтами и вузами становятся одним из основных трендов в российской научно-образовательной сфере. Видите ли вы в них преимущества для института и как встраиваетесь в консорциумы?– Да, о них говорил президент России в своем послании, их активно продвигает министерство науки и высшего образования. Это правильная политика, она дает возможность институтам получить доступ к молодым выпускникам, а вузам – к высоким стандартам научной деятельности. Мы намерены следовать этим тенденциям: за последние месяцы заключили соглашения с МГУ, Тихоокеанским университетом, Новосибирским техническим университетом, Институтом экономических исследований ДВО РАН, оформляются соглашения с МГИМО, СПбГУ, Высшей школой экономики. Консорциумы для нас – это и совместные научные работы, и новые периодические издания, и долгосрочные экспертно-аналитические исследования. В консорциуме с Институтом стран Азии и Африки МГУ по поручению президента России в ближайшее время будет создан Фонд буддийского образования и науки.– А что касается коммерческой деятельности института – планируется ли, например, сотрудничество с крупными корпорациями, заинтересованными в развитии своих бизнесов со странами АТР?– Почему же только корпорациями? Мы заинтересованы в предоставлении нашей экспертизы по Китаю, Японии, Корее и Вьетнаму как крупному и среднему бизнесу, так и вузам, запускающим новые образовательные программы по странам Азии, и государственным учреждениям, работающим с дальневосточными партнерами. Только за последние три месяца заключены договоры с Востокгоспланом, холдингом "Швабе" госкорпорации "Ростех", компанией "Автотор", несколькими дальневосточными вузами. В текущем году будет создан коммерческий отдел для продвижения своих услуг по оценке и анализу китайских компаний и рынков для российских инвесторов.В ближайшее время институт по согласованию с Академией наук и Минобрнауки планирует получить статус федерального государственного автономного учреждения науки, что позволит нам еще более нарастить наше внебюджетное финансирование, которое мы планируем направлять как на материально-техническое оснащение, так и прежде всего на повышение зарплаты сотрудников. Нам нужно обеспечить институту конкурентоспособность для удержания наших ведущих специалистов и привлечения новых.– Давайте поговорим о международном сотрудничестве института. Как оно идет с учетом коронавирусной напасти?– Пандемия привела к двоякому эффекту: с одной стороны, мы вынуждены были прекратить обмен стажерами, поездки к нашим зарубежным коллегам, совместные конференции, с другой – существенно активизировалось взаимодействие в онлайн-режиме, теперь для организации семинара или круглого стола с зарубежными участниками не нужно организовывать поездки и оплачивать проживание, все можно сделать за рабочим столом.Мы работаем с десятками вузов Китая, Вьетнама, Кореи и Японии, постоянно обсуждаем с ними политическую и экономическую ситуацию, международные вопросы и межгосударственные отношения – часто это самый верный способ получить надежную информацию о происходящем. Кроме того, мы налаживаем обмен доступом к информационным базам данных: для наших научных сотрудников это важнейший ресурс для научных исследований и аналитики. Китай – не самое открытое информационное пространство, но за счет наших дружеских связей институт будет расширять доступ к архивной и текущей информации.– Если говорить об оплате труда научных сотрудников – она по-прежнему зависит от результатов их публикационной деятельности?– Не только от публикаций. Разумеется, мы отчитываемся перед министерством науки прежде всего количеством статей в ведущих российских и мировых базах – РИНЦ, Web of Science и Scopus, а также научными монографиями. Но я считаю – и в этом солидарен с руководством других академических институтов – что и аналитические продукты, выпускаемые институтами, должны входить в отчетность по государственному заданию, мы ведем об этом активный диалог с министерством.Кроме того, в ИДВ с нового года принята система научного мониторинга и премирования сотрудников по результатам всех аспектов научной деятельности. Премии теперь будут выплачиваться и за опубликованные монографии и статьи, и за редактирование книг и периодических изданий (наш институт выпускает целых пять журналов), и за научное руководство. Любой вид научной работы сверх должностного норматива должен оплачиваться – это справедливо и позволит распределить наши средства так, чтобы оплата сотрудника зависела от конкретного результата его работы.– Выше говорилось о совместной работе с Российской академией наук. Сегодня академические институты подчинены министерству науки и высшему образованию, и многие ученые опасаются, что это может привести к распаду академической системы.– Опасаться здесь нечего – Академия наук остается единственным научно-методическим руководителем нашей научной деятельности, без нее научная работа не может быть системной. Мною с первого дня принят курс на сближение с институтами, входящими в Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН, и с руководством самого отделения. В последние недели мы провели ряд встреч с руководителями всех институтов нашего отделения, наметили ряд новых совместных проектов, мы регулярно встречаемся и советуемся с главой нашего отделения академиком Александром Дынкиным, с вице-президентом РАН академиком Юрием Балегой, так что Академия наук для меня остается основным координатором содержательной работы.– Вы – один из выпускников программы президентского кадрового резерва, победитель конкурса управленцев "Лидеры России". Это дало вам пользу с точки зрения директорства?– После победы в конкурсе моим наставником стал помощник президента Андрей Фурсенко, его советы мне очень помогают в работе, как и советы Сергея Кириенко, куратора растущего сообщества "Лидеров России", в клубе которых я состою. Кроме того, за последние месяцы мы значительно активизировали взаимодействие с управлением президента РФ по внешней политике. Однако, разумеется, сейчас для меня важнейшими ориентирами в работе служат министерство науки и высшего образования и Российская академия наук.– Вы рассказывали о программе развития института до 2026 года. Значит ли это, что вы готовы работать на этом посту ближайшие пять лет?– Раз цели поставлены, они должны быть достигнуты, это моя ответственность. Разумеется, все зависит не только от меня, но и от министерства, от академии, наконец, от коллектива. В ближайший год должны состояться выборы директора, решение будет за сотрудниками института. У нас прекрасная команда ученых, амбициозные планы, перед нами – большие вызовы, но именно они и делают для меня работу интересной.

https://ria.ru/20220203/zadacha-1770773173.html

https://ria.ru/20220119/stolitsa-1768479385.html

https://ria.ru/20211206/razvitie-1762436555.html

https://ria.ru/20211012/porucheniya-1754269644.html

https://ria.ru/20210927/chekunkov-1751934898.html

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