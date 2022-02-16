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Туризм
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В Австрию разрешат въезжать по отрицательному тесту на коронавирус
В Австрию разрешат въезжать по отрицательному тесту на коронавирус - РИА Новости, 16.02.2022
В Австрию разрешат въезжать по отрицательному тесту на коронавирус
Въезд в Австрию с 5 марта будет возможен и с отрицательным тестом на коронавирус, заявил в среду глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:56
2022-02-16T15:56
туризм
коронавирус covid-19
австрия
в мире
новости - туризм
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Въезд в Австрию с 5 марта будет возможен и с отрицательным тестом на коронавирус, заявил в среду глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн.Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал отмену почти всех ограничений из-за коронавируса с 5 марта."Смягчение ограничений будет и при въезде в Австрию - будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован), за исключением въезда из стран распространения вариантов коронавируса", - сказал Мюкштайн на пресс-конференции.При этом на территории самой Австрии правило 3П отменяется, "зеленый паспорт" не понадобится, отметил министр.
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коронавирус covid-19, австрия, в мире, новости - туризм
15:56 16.02.2022
 
В Австрию разрешат въезжать по отрицательному тесту на коронавирус

Въезд в Австрию с 5 марта будет возможен с отрицательным тестом на коронавирус

© AP Photo / Lisa LeutnerЛюди в масках на улице Вены
Люди в масках на улице Вены - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Lisa Leutner
Люди в масках на улице Вены
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Въезд в Австрию с 5 марта будет возможен и с отрицательным тестом на коронавирус, заявил в среду глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал отмену почти всех ограничений из-за коронавируса с 5 марта.
"Смягчение ограничений будет и при въезде в Австрию - будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован), за исключением въезда из стран распространения вариантов коронавируса", - сказал Мюкштайн на пресс-конференции.
При этом на территории самой Австрии правило 3П отменяется, "зеленый паспорт" не понадобится, отметил министр.
 
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