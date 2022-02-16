https://ria.ru/20220216/avstriya-1773146132.html

В Австрию разрешат въезжать по отрицательному тесту на коронавирус

В Австрию разрешат въезжать по отрицательному тесту на коронавирус - РИА Новости, 16.02.2022

В Австрию разрешат въезжать по отрицательному тесту на коронавирус

Въезд в Австрию с 5 марта будет возможен и с отрицательным тестом на коронавирус, заявил в среду глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:56

2022-02-16T15:56

2022-02-16T15:56

туризм

коронавирус covid-19

австрия

в мире

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759831730_256:609:2815:2048_1920x0_80_0_0_6d3ef73b49733e77028f32c947a216ff.jpg

ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Въезд в Австрию с 5 марта будет возможен и с отрицательным тестом на коронавирус, заявил в среду глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн.Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал отмену почти всех ограничений из-за коронавируса с 5 марта."Смягчение ограничений будет и при въезде в Австрию - будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован), за исключением въезда из стран распространения вариантов коронавируса", - сказал Мюкштайн на пресс-конференции.При этом на территории самой Австрии правило 3П отменяется, "зеленый паспорт" не понадобится, отметил министр.

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, австрия, в мире, новости - туризм