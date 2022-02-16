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Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу

Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.02.2022

Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу

Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса, заявил в среду канцлер республики Карл Нехаммер. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:37

2022-02-16T15:37

2022-02-16T15:53

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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса, заявил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.Он сообщил, что с 19 февраля во всех сферах, где сейчас действует правило 2П (привит, переболел), будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован), то есть непривитые смогут посещать их с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген к коронавирусу."С 5 марта отменяется большая часть ограничений, которые так осложняли жизнь людям. Например, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений", - сказал Нехаммер на пресс-конференции."Это означает, что больше не будет никаких правил на посещение общественных мест, больше никакого "зеленого паспорта", - добавил глава Минздрава республики Вольфганг Мюкштайн.

https://ria.ru/20220211/vaktsina-1772356866.html

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