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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу
Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 16.02.2022
Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу
Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса, заявил в среду канцлер республики Карл Нехаммер. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:37
2022-02-16T15:53
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ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса, заявил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.Он сообщил, что с 19 февраля во всех сферах, где сейчас действует правило 2П (привит, переболел), будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован), то есть непривитые смогут посещать их с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген к коронавирусу."С 5 марта отменяется большая часть ограничений, которые так осложняли жизнь людям. Например, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений", - сказал Нехаммер на пресс-конференции."Это означает, что больше не будет никаких правил на посещение общественных мест, больше никакого "зеленого паспорта", - добавил глава Минздрава республики Вольфганг Мюкштайн.
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в мире, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, австрия, новости - туризм
15:37 16.02.2022 (обновлено: 15:53 16.02.2022)
 
Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу

Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу с 5 марта

© AP Photo / Lisa LeutnerЛюди в масках на улице Вены
Люди в масках на улице Вены - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Lisa Leutner
Люди в масках на улице Вены
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Власти Австрии с 5 марта отменят почти все ограничения из-за коронавируса, заявил в среду канцлер республики Карл Нехаммер.
Он сообщил, что с 19 февраля во всех сферах, где сейчас действует правило 2П (привит, переболел), будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован), то есть непривитые смогут посещать их с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген к коронавирусу.
"С 5 марта отменяется большая часть ограничений, которые так осложняли жизнь людям. Например, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.
"Это означает, что больше не будет никаких правил на посещение общественных мест, больше никакого "зеленого паспорта", - добавил глава Минздрава республики Вольфганг Мюкштайн.
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