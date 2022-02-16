https://ria.ru/20220216/atr-1773188395.html

В Совбезе назвали главную цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Совбезе назвали главную цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 16.02.2022

В Совбезе назвали главную цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР, для этого там находятся более... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:11

2022-02-16T18:11

2022-02-16T18:22

атр

в мире

совет безопасности рф

кндр (северная корея)

сша

китай

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР, для этого там находятся более 200 американских военных объектов, ежегодно тратятся до 7 миллиардов долларов, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов."Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР. Для этого с 2020 года реализуется программа "Сдерживание агрессии в Тихоокеанской зоне", на которую ежегодно выделяется около 5-7 миллиардов долларов", - сказал Попов в интервью "Российской газете".По его словам, к настоящему времени в регионе создана крупнейшая группировка американских войск, в том числе на территории Японии, Республики Корея и на острове Гуам. "В регионе функционируют свыше 200 объектов вооруженных сил США, включая более 50 военных баз", - сказал Попов.

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

атр

кндр (северная корея)

сша

китай

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атр, в мире, совет безопасности рф, кндр (северная корея), сша, китай