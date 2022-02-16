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В Совбезе назвали главную цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В Совбезе назвали главную цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 16.02.2022
В Совбезе назвали главную цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР, для этого там находятся более... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:11
2022-02-16T18:22
атр
в мире
совет безопасности рф
кндр (северная корея)
сша
китай
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР, для этого там находятся более 200 американских военных объектов, ежегодно тратятся до 7 миллиардов долларов, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов."Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР. Для этого с 2020 года реализуется программа "Сдерживание агрессии в Тихоокеанской зоне", на которую ежегодно выделяется около 5-7 миллиардов долларов", - сказал Попов в интервью "Российской газете".По его словам, к настоящему времени в регионе создана крупнейшая группировка американских войск, в том числе на территории Японии, Республики Корея и на острове Гуам. "В регионе функционируют свыше 200 объектов вооруженных сил США, включая более 50 военных баз", - сказал Попов.
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
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кндр (северная корея)
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атр, в мире, совет безопасности рф, кндр (северная корея), сша, китай
18:11 16.02.2022 (обновлено: 18:22 16.02.2022)
 
В Совбезе назвали главную цель США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Совбез назвал создание угроз России, Китаю и Северной Корее главной целью США в АТР

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР, для этого там находятся более 200 американских военных объектов, ежегодно тратятся до 7 миллиардов долларов, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов.
"Главной целью военной политики Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы Китаю, России и КНДР. Для этого с 2020 года реализуется программа "Сдерживание агрессии в Тихоокеанской зоне", на которую ежегодно выделяется около 5-7 миллиардов долларов", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
По его словам, к настоящему времени в регионе создана крупнейшая группировка американских войск, в том числе на территории Японии, Республики Корея и на острове Гуам. "В регионе функционируют свыше 200 объектов вооруженных сил США, включая более 50 военных баз", - сказал Попов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 19:29
В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
 
АТРВ миреСовет Безопасности РФКНДР (Северная Корея)СШАКитай
 
 
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