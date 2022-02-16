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В Швеции восхитились российской мощью
Шведские СМИ оценили боеготовность российской армии - РИА Новости, 16.02.2022
В Швеции восхитились российской мощью
Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. К такому выводу, основываясь на опросе экспертов, пришло шведское издание Svenska Dagbladet. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T06:19
2022-02-16T14:27
россия
вооруженные силы рф
в мире
швеция
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. К такому выводу, основываясь на опросе экспертов, пришло шведское издание Svenska Dagbladet.Сегодня у России в высшей степени функциональная армия, способная проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Страна, отмечается в статье, строит не только авианосцы, а еще и вооружения следующего поколения — например, противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Она начала далекоидущее сотрудничество с Китаем, чтобы разрабатывать и производить новое оружие, а также проводить совместные военные учения.США, напротив, долгое время не уделяли должного внимания такой модернизации, резюмирует издание.Ранее обозреватель Крис Осборн в статье для журнала The National Interest заявил, что российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО. Эксперт напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, вооруженные силы рф, в мире, швеция
06:19 16.02.2022 (обновлено: 14:27 16.02.2022)
 
Шведские СМИ оценили боеготовность российской армии

Svenska Dagbladet: российская армия достигла максимальной за десятилетия боеготовности

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа
Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. К такому выводу, основываясь на опросе экспертов, пришло шведское издание Svenska Dagbladet.

"Сейчас она (Россия. — Прим. ред.) в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала", — говорится в публикации.

Сегодня у России в высшей степени функциональная армия, способная проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Страна, отмечается в статье, строит не только авианосцы, а еще и вооружения следующего поколения — например, противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Она начала далекоидущее сотрудничество с Китаем, чтобы разрабатывать и производить новое оружие, а также проводить совместные военные учения.
США, напротив, долгое время не уделяли должного внимания такой модернизации, резюмирует издание.
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Ранее обозреватель Крис Осборн в статье для журнала The National Interest заявил, что российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО. Эксперт напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияВооруженные силы РФВ миреШвеция
 
 
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