https://ria.ru/20220216/armiya-1773031990.html

В Швеции восхитились российской мощью

Шведские СМИ оценили боеготовность российской армии - РИА Новости, 16.02.2022

В Швеции восхитились российской мощью

Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. К такому выводу, основываясь на опросе экспертов, пришло шведское издание Svenska Dagbladet. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T06:19

2022-02-16T06:19

2022-02-16T14:27

россия

вооруженные силы рф

в мире

швеция

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. К такому выводу, основываясь на опросе экспертов, пришло шведское издание Svenska Dagbladet.Сегодня у России в высшей степени функциональная армия, способная проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Страна, отмечается в статье, строит не только авианосцы, а еще и вооружения следующего поколения — например, противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Она начала далекоидущее сотрудничество с Китаем, чтобы разрабатывать и производить новое оружие, а также проводить совместные военные учения.США, напротив, долгое время не уделяли должного внимания такой модернизации, резюмирует издание.Ранее обозреватель Крис Осборн в статье для журнала The National Interest заявил, что российские Вооруженные силы благодаря своей модернизации представляют новую опасность для США и НАТО. Эксперт напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, вооруженные силы рф, в мире, швеция