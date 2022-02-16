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США намерены расширить присутствие в Арктике, заявили в Совбезе
США намерены расширить присутствие в Арктике, заявили в Совбезе - РИА Новости, 16.02.2022
США намерены расширить присутствие в Арктике, заявили в Совбезе
США пытаются оспорить законные права России в Арктике, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью "Российской газете". РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:36
2022-02-16T16:33
в мире
баренцево море
сша
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США пытаются оспорить законные права России в Арктике, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью "Российской газете"."В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", — отметил он.По его словам, Вашингтон планирует увеличить численность войск в регионе"США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС", — отметил Попов.Помимо этого, в перспективе Пентагон планирует разместить здесь "арктическую дивизию".
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в мире, баренцево море, сша
15:36 16.02.2022 (обновлено: 16:33 16.02.2022)
 
США намерены расширить присутствие в Арктике, заявили в Совбезе

Замглавы Совбеза Попов: США хотят оспорить законные права России в Арктике

© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. LeeМоряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee
Моряк на американской подводной лодке USS Hartford во время учений в Арктике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США пытаются оспорить законные права России в Арктике, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью "Российской газете".
Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", — отметил он.
По его словам, Вашингтон планирует увеличить численность войск в регионе
"США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС", — отметил Попов.
Помимо этого, в перспективе Пентагон планирует разместить здесь "арктическую дивизию".
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
15:34
США хотят получить свободный доступ к ресурсам Арктики, заявили в Совбезе
 
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