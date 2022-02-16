https://ria.ru/20220216/arktika-1773139636.html
США намерены расширить присутствие в Арктике, заявили в Совбезе
США намерены расширить присутствие в Арктике, заявили в Совбезе - РИА Новости, 16.02.2022
США намерены расширить присутствие в Арктике, заявили в Совбезе
США пытаются оспорить законные права России в Арктике, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью "Российской газете". РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:36
2022-02-16T15:36
2022-02-16T16:33
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США пытаются оспорить законные права России в Арктике, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью "Российской газете"."В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", — отметил он.По его словам, Вашингтон планирует увеличить численность войск в регионе"США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС", — отметил Попов.Помимо этого, в перспективе Пентагон планирует разместить здесь "арктическую дивизию".
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в мире, баренцево море, сша
15:36 16.02.2022 (обновлено: 16:33 16.02.2022)
США намерены расширить присутствие в Арктике, заявили в Совбезе
Замглавы Совбеза Попов: США хотят оспорить законные права России в Арктике