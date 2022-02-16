https://ria.ru/20220216/arktika-1773139300.html

США хотят получить свободный доступ к ресурсам Арктики, заявили в Совбезе

США хотят получить свободный доступ к ресурсам Арктики, заявили в Совбезе - РИА Новости, 16.02.2022

США хотят получить свободный доступ к ресурсам Арктики, заявили в Совбезе

США стремятся оспорить законные права России в Арктике, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути, для этого Вашингтон принял... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:34

2022-02-16T15:34

2022-02-16T15:34

безопасность

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США стремятся оспорить законные права России в Арктике, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути, для этого Вашингтон принял арктические военные стратегии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20220211/posol-1772287193.html

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безопасность, сша, россия, арктика, совет безопасности рф