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США хотят получить свободный доступ к ресурсам Арктики, заявили в Совбезе
США хотят получить свободный доступ к ресурсам Арктики, заявили в Совбезе - РИА Новости, 16.02.2022
США хотят получить свободный доступ к ресурсам Арктики, заявили в Совбезе
США стремятся оспорить законные права России в Арктике, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути, для этого Вашингтон принял... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:34
2022-02-16T15:34
2022-02-16T15:34
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США стремятся оспорить законные права России в Арктике, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути, для этого Вашингтон принял арктические военные стратегии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов."В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", - сказал Попов в интервью "Российской газете".
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безопасность, сша, россия, арктика, совет безопасности рф
США хотят получить свободный доступ к ресурсам Арктики, заявили в Совбезе
Замсекретаря Совбеза Попов: США стремятся оспорить законные права России в Арктике