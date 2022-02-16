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Зампреда Воронежской гордумы заключили под домашний арест
Зампреда Воронежской гордумы заключили под домашний арест - РИА Новости, 16.02.2022
Зампреда Воронежской гордумы заключили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест зампредседателя Воронежской городской думы, подозреваемого в мошенничестве на 9,2 миллиона рублей, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:21
2022-02-16T18:21
воронежская область
единая россия
воронежская городская дума
россия
происшествия
грибановский район
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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест зампредседателя Воронежской городской думы, подозреваемого в мошенничестве на 9,2 миллиона рублей, сообщил в среду РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего заместителя председателя Воронежской городской думы возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, в 2018 году подозреваемый получил от директора фирмы, строившей соцобъект в Грибановском районе Воронежской области, 9,2 миллиона рублей за обещание помочь в своевременной приемке и оплате выполненных работ, хотя в действительности фигурант не имел таких полномочий и не мог никак повлиять."Сегодня по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемого в мошенничестве мужчины судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.Согласно местным СМИ, речь может идти об Алексее Пинигине. По данным сайта заксобрания, в думе есть первый заместитель председателя и просто заместитель председателя. Должность заместителя председателя Воронежской городской думы, согласно сайту, занимает Алексей Пинигин.Первый заместитель председателя Воронежской городской думы Александр Провоторов уже является фигурантом уголовного дела. Провоторов обвиняется в мошенничестве на 1 миллион рублей. По информации следствия, Провоторов, будучи первым замом председателя гордумы, "не позднее июня 2020 года" пообещал обеспечить перед сентябрьскими выборами в заксобрание депутату от "Единой России" Александру Жукову согласование его кандидатуры с губернатором области, председателями областной и городской дум, а также поддержку на выборах. Свои услуги Провоторов оценил в 1 миллион рублей, но никакой помощи оказывать Жукову, как следует из документов суда, не собирался. Деньги первый вице-спикер получил в конце июня 2020 года, заявляют правоохранители, тем не менее, Жуков по итогам выбором стал депутатом гордумы.И Провоторов, и Пинигин входят во фракцию "Единой России" в гордуме, согласно сайту заксобрания.
https://ria.ru/20220216/bagaev-1773085222.html
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воронежская область, единая россия, воронежская городская дума, россия, происшествия, грибановский район
18:21 16.02.2022
 
Зампреда Воронежской гордумы заключили под домашний арест

Зампреда Воронежской гордумы заключили под домашний арест по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи
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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест зампредседателя Воронежской городской думы, подозреваемого в мошенничестве на 9,2 миллиона рублей, сообщил в среду РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.
Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего заместителя председателя Воронежской городской думы возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, в 2018 году подозреваемый получил от директора фирмы, строившей соцобъект в Грибановском районе Воронежской области, 9,2 миллиона рублей за обещание помочь в своевременной приемке и оплате выполненных работ, хотя в действительности фигурант не имел таких полномочий и не мог никак повлиять.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
Вчера, 12:15
В Новосибирске академика РАН заподозрили в мошенничестве, сообщил источник
"Сегодня по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемого в мошенничестве мужчины судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Согласно местным СМИ, речь может идти об Алексее Пинигине. По данным сайта заксобрания, в думе есть первый заместитель председателя и просто заместитель председателя. Должность заместителя председателя Воронежской городской думы, согласно сайту, занимает Алексей Пинигин.
Первый заместитель председателя Воронежской городской думы Александр Провоторов уже является фигурантом уголовного дела. Провоторов обвиняется в мошенничестве на 1 миллион рублей. По информации следствия, Провоторов, будучи первым замом председателя гордумы, "не позднее июня 2020 года" пообещал обеспечить перед сентябрьскими выборами в заксобрание депутату от "Единой России" Александру Жукову согласование его кандидатуры с губернатором области, председателями областной и городской дум, а также поддержку на выборах. Свои услуги Провоторов оценил в 1 миллион рублей, но никакой помощи оказывать Жукову, как следует из документов суда, не собирался. Деньги первый вице-спикер получил в конце июня 2020 года, заявляют правоохранители, тем не менее, Жуков по итогам выбором стал депутатом гордумы.
И Провоторов, и Пинигин входят во фракцию "Единой России" в гордуме, согласно сайту заксобрания.
Владимир Серов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 11:15
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Воронежская областьЕдиная РоссияВоронежская городская ДумаРоссияПроисшествияГрибановский район
 
 
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