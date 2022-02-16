https://ria.ru/20220216/arest-1773192141.html

Зампреда Воронежской гордумы заключили под домашний арест

Зампреда Воронежской гордумы заключили под домашний арест - РИА Новости, 16.02.2022

Зампреда Воронежской гордумы заключили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест зампредседателя Воронежской городской думы, подозреваемого в мошенничестве на 9,2 миллиона рублей, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:21

2022-02-16T18:21

2022-02-16T18:21

воронежская область

единая россия

воронежская городская дума

россия

происшествия

грибановский район

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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест зампредседателя Воронежской городской думы, подозреваемого в мошенничестве на 9,2 миллиона рублей, сообщил в среду РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.Ранее сообщалось, что в отношении 48-летнего заместителя председателя Воронежской городской думы возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, в 2018 году подозреваемый получил от директора фирмы, строившей соцобъект в Грибановском районе Воронежской области, 9,2 миллиона рублей за обещание помочь в своевременной приемке и оплате выполненных работ, хотя в действительности фигурант не имел таких полномочий и не мог никак повлиять."Сегодня по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемого в мошенничестве мужчины судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.Согласно местным СМИ, речь может идти об Алексее Пинигине. По данным сайта заксобрания, в думе есть первый заместитель председателя и просто заместитель председателя. Должность заместителя председателя Воронежской городской думы, согласно сайту, занимает Алексей Пинигин.Первый заместитель председателя Воронежской городской думы Александр Провоторов уже является фигурантом уголовного дела. Провоторов обвиняется в мошенничестве на 1 миллион рублей. По информации следствия, Провоторов, будучи первым замом председателя гордумы, "не позднее июня 2020 года" пообещал обеспечить перед сентябрьскими выборами в заксобрание депутату от "Единой России" Александру Жукову согласование его кандидатуры с губернатором области, председателями областной и городской дум, а также поддержку на выборах. Свои услуги Провоторов оценил в 1 миллион рублей, но никакой помощи оказывать Жукову, как следует из документов суда, не собирался. Деньги первый вице-спикер получил в конце июня 2020 года, заявляют правоохранители, тем не менее, Жуков по итогам выбором стал депутатом гордумы.И Провоторов, и Пинигин входят во фракцию "Единой России" в гордуме, согласно сайту заксобрания.

https://ria.ru/20220216/bagaev-1773085222.html

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воронежская область

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воронежская область, единая россия, воронежская городская дума, россия, происшествия, грибановский район