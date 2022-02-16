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Следователи попросят арестовать москвичку, сбросившую младенца из окна
Следователи попросят арестовать москвичку, сбросившую младенца из окна - РИА Новости, 16.02.2022
Следователи попросят арестовать москвичку, сбросившую младенца из окна
Следователи будут просить об аресте матери, которая после домашних родов выкинула младенца с четвертого этажа в Москве, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:15
2022-02-16T10:15
происшествия
ольга ярославская
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Следователи будут просить об аресте матери, которая после домашних родов выкинула младенца с четвертого этажа в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 14 февраля 30-летняя женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа дома на Ставропольской улице. Она и мальчик госпитализированы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Жизни ребёнка сейчас ничего не угрожает, заявила столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская."В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Иванова.Она добавила, что женщина задержана, с ней проведены необходимые следственные действия, в том числе проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемая продемонстрировала, как совершила преступление.
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происшествия, ольга ярославская
10:15 16.02.2022
 
Следователи попросят арестовать москвичку, сбросившую младенца из окна

Следователи попросят арестовать мать, сбросившую младенца с четвертого этажа в Москве

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Следователи будут просить об аресте матери, которая после домашних родов выкинула младенца с четвертого этажа в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 14 февраля 30-летняя женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа дома на Ставропольской улице. Она и мальчик госпитализированы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Жизни ребёнка сейчас ничего не угрожает, заявила столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская.
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"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Иванова.
Она добавила, что женщина задержана, с ней проведены необходимые следственные действия, в том числе проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемая продемонстрировала, как совершила преступление.
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ПроисшествияОльга Ярославская
 
 
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