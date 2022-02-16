Индивидуальные экспортеры могут компенсировать расходы на агросертификацию
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели, которые экспортируют агропродукцию, теперь могут подать заявку на компенсацию расходов на сертификаты таких товаров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В список экспортеров, которые могут подать заявку на получение компенсации расходов на получение сертификатов агропродукции для Европы и всего мира, вошли индивидуальные предприниматели. Соответствующее постановление опубликовало правительство России", - сообщает РЭЦ.
По программе господдержки, которую предоставляет Минсельхоз России, экспортеры могут компенсировать от 50% до 90% затрат на получение сертификатов для продукции масложировой, мясной и молочной отраслей, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, органической продукции и другой продукции АПК. В том числе можно получить компенсацию на получение сертификатов "халяль" и "кошер".
"Этот инструмент господдержки, который появился в 2020 году, пользуется спросом у наших экспортеров. Теперь в отборе могут принять участие и индивидуальные предприниматели, для которых расходы на получение сертификатов, проведение фитосанитарных мероприятий и оценку соответствия продукции требованиям целевого рынка очень чувствительны", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Он добавил, что обновленная программа позволит компенсировать затраты на получение сертификатов происхождения продукции, выданные торгово-промышленными палатами.
Постановление в новой редакции вступит в силу уже 22 февраля 2022 года.
Для участия в отборе нужно подать заявку на участие в АО "Российский экспортный центр", а также приложить необходимый пакет документов, подтверждающих понесенные затраты на сертификацию отгруженной продукции АПК на экспорт. Подробнее об этой программе поддержки можно узнать здесь: "Господдержка. Сертификация продукции АПК".
Механизм компенсаций утвержден постановлением правительства РФ от 25 декабря 2019 года №1816 "О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках".