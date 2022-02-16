https://ria.ru/20220216/agrosertifikatsiya-1773189765.html

Индивидуальные экспортеры могут компенсировать расходы на агросертификацию

Индивидуальные экспортеры могут компенсировать расходы на агросертификацию - РИА Новости, 16.02.2022

Индивидуальные экспортеры могут компенсировать расходы на агросертификацию

Индивидуальные предприниматели, которые экспортируют агропродукцию, теперь могут подать заявку на компенсацию расходов на сертификаты таких товаров, сообщает... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T18:17

2022-02-16T18:17

2022-02-16T18:17

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели, которые экспортируют агропродукцию, теперь могут подать заявку на компенсацию расходов на сертификаты таких товаров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).По программе господдержки, которую предоставляет Минсельхоз России, экспортеры могут компенсировать от 50% до 90% затрат на получение сертификатов для продукции масложировой, мясной и молочной отраслей, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, органической продукции и другой продукции АПК. В том числе можно получить компенсацию на получение сертификатов "халяль" и "кошер".Он добавил, что обновленная программа позволит компенсировать затраты на получение сертификатов происхождения продукции, выданные торгово-промышленными палатами.Постановление в новой редакции вступит в силу уже 22 февраля 2022 года.Для участия в отборе нужно подать заявку на участие в АО "Российский экспортный центр", а также приложить необходимый пакет документов, подтверждающих понесенные затраты на сертификацию отгруженной продукции АПК на экспорт. Подробнее об этой программе поддержки можно узнать здесь: "Господдержка. Сертификация продукции АПК".Механизм компенсаций утвержден постановлением правительства РФ от 25 декабря 2019 года №1816 "О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках".

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

https://ria.ru/20220214/eksport-1772657870.html

https://ria.ru/20220126/prodvizhenie-1769579463.html

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российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", экономика, россия, вэб.рф (вэб), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)