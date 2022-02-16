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Индивидуальные экспортеры могут компенсировать расходы на агросертификацию
Индивидуальные экспортеры могут компенсировать расходы на агросертификацию - РИА Новости, 16.02.2022
Индивидуальные экспортеры могут компенсировать расходы на агросертификацию
Индивидуальные предприниматели, которые экспортируют агропродукцию, теперь могут подать заявку на компенсацию расходов на сертификаты таких товаров, сообщает... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T18:17
2022-02-16T18:17
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели, которые экспортируют агропродукцию, теперь могут подать заявку на компенсацию расходов на сертификаты таких товаров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).По программе господдержки, которую предоставляет Минсельхоз России, экспортеры могут компенсировать от 50% до 90% затрат на получение сертификатов для продукции масложировой, мясной и молочной отраслей, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, органической продукции и другой продукции АПК. В том числе можно получить компенсацию на получение сертификатов "халяль" и "кошер".Он добавил, что обновленная программа позволит компенсировать затраты на получение сертификатов происхождения продукции, выданные торгово-промышленными палатами.Постановление в новой редакции вступит в силу уже 22 февраля 2022 года.Для участия в отборе нужно подать заявку на участие в АО "Российский экспортный центр", а также приложить необходимый пакет документов, подтверждающих понесенные затраты на сертификацию отгруженной продукции АПК на экспорт. Подробнее об этой программе поддержки можно узнать здесь: "Господдержка. Сертификация продукции АПК".Механизм компенсаций утвержден постановлением правительства РФ от 25 декабря 2019 года №1816 "О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках".
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российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", экономика, россия, вэб.рф (вэб), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
18:17 16.02.2022
 

Индивидуальные экспортеры могут компенсировать расходы на агросертификацию

© Depositphotos / Olga KochinaФермерская молочная продукция
Фермерская молочная продукция - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Depositphotos / Olga Kochina
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели, которые экспортируют агропродукцию, теперь могут подать заявку на компенсацию расходов на сертификаты таких товаров, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В список экспортеров, которые могут подать заявку на получение компенсации расходов на получение сертификатов агропродукции для Европы и всего мира, вошли индивидуальные предприниматели. Соответствующее постановление опубликовало правительство России", - сообщает РЭЦ.
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По программе господдержки, которую предоставляет Минсельхоз России, экспортеры могут компенсировать от 50% до 90% затрат на получение сертификатов для продукции масложировой, мясной и молочной отраслей, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, органической продукции и другой продукции АПК. В том числе можно получить компенсацию на получение сертификатов "халяль" и "кошер".
"Этот инструмент господдержки, который появился в 2020 году, пользуется спросом у наших экспортеров. Теперь в отборе могут принять участие и индивидуальные предприниматели, для которых расходы на получение сертификатов, проведение фитосанитарных мероприятий и оценку соответствия продукции требованиям целевого рынка очень чувствительны", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Он добавил, что обновленная программа позволит компенсировать затраты на получение сертификатов происхождения продукции, выданные торгово-промышленными палатами.
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Для участия в отборе нужно подать заявку на участие в АО "Российский экспортный центр", а также приложить необходимый пакет документов, подтверждающих понесенные затраты на сертификацию отгруженной продукции АПК на экспорт. Подробнее об этой программе поддержки можно узнать здесь: "Господдержка. Сертификация продукции АПК".
Механизм компенсаций утвержден постановлением правительства РФ от 25 декабря 2019 года №1816 "О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках".
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Российский экспортный центр (РЭЦ)АО "Российский экспортный центр"ЭкономикаРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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