https://ria.ru/20220216/affleck-1772898395.html

Вышел тизер фильма с Беном Аффлеком и его экс-возлюбленной Аной де Армас

Вышел тизер фильма с Беном Аффлеком и его экс-возлюбленной Аной де Армас - РИА Новости, 16.02.2022

Вышел тизер фильма с Беном Аффлеком и его экс-возлюбленной Аной де Армас

В Сети появился тизер эротического триллера "Глубокие воды", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T03:14

2022-02-16T03:14

2022-02-16T13:10

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер эротического триллера "Глубокие воды", сообщает пресс-служба. Главные роли исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас. Во время съемок актеры стали стали встречаться. Но их роман на сегодняшний день уже закончился. Сейчас Бен вернулся к Дженнифер Лопес, на которой хотел жениться еще в 2000-е. В "Глубоких водах" Аффлек и де Армас сыграли супружескую пару — Вика и Мелинду Ван Аллен. На первый взгляд, в отношениях их героев все в порядке. Но это не так. В их браке нет любви. Мелинда завела сразу несколько романов, а ее муж прощает измены. Вскоре Вик стал ревновать супругу, а одного из ее любовников нашли мертвым. Режиссер картины — Эдриан Лайн, известный по фильмам "Девять с половиной недель" и "Роковое влечение". "Глубокие воды" — его первая режиссерская работа за двадцать лет. Предыдущая лента постановщика "Неверная" вышла в 2002 году. Новую картину Лайна будут показывать в российских кинотеатрах с 18 марта.

https://ria.ru/20220209/affleck-1771916061.html

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новости культуры, кино и сериалы, ана де армас, бен аффлек