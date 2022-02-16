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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220216/affleck-1772898395.html
Вышел тизер фильма с Беном Аффлеком и его экс-возлюбленной Аной де Армас
Вышел тизер фильма с Беном Аффлеком и его экс-возлюбленной Аной де Армас - РИА Новости, 16.02.2022
Вышел тизер фильма с Беном Аффлеком и его экс-возлюбленной Аной де Армас
В Сети появился тизер эротического триллера "Глубокие воды", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T03:14
2022-02-16T13:10
культура
новости культуры
кино и сериалы
ана де армас
бен аффлек
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер эротического триллера "Глубокие воды", сообщает пресс-служба. Главные роли исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас. Во время съемок актеры стали стали встречаться. Но их роман на сегодняшний день уже закончился. Сейчас Бен вернулся к Дженнифер Лопес, на которой хотел жениться еще в 2000-е. В "Глубоких водах" Аффлек и де Армас сыграли супружескую пару — Вика и Мелинду Ван Аллен. На первый взгляд, в отношениях их героев все в порядке. Но это не так. В их браке нет любви. Мелинда завела сразу несколько романов, а ее муж прощает измены. Вскоре Вик стал ревновать супругу, а одного из ее любовников нашли мертвым. Режиссер картины — Эдриан Лайн, известный по фильмам "Девять с половиной недель" и "Роковое влечение". "Глубокие воды" — его первая режиссерская работа за двадцать лет. Предыдущая лента постановщика "Неверная" вышла в 2002 году. Новую картину Лайна будут показывать в российских кинотеатрах с 18 марта.
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новости культуры, кино и сериалы, ана де армас, бен аффлек
03:14 16.02.2022 (обновлено: 13:10 16.02.2022)
 
Вышел тизер фильма с Беном Аффлеком и его экс-возлюбленной Аной де Армас

Вышел тизер фильма "Глубокие воды" с Беном Аффлеком и его экс-возлюбленной Аной де Армас

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Сети появился тизер эротического триллера "Глубокие воды", сообщает пресс-служба.
Главные роли исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас. Во время съемок актеры стали стали встречаться. Но их роман на сегодняшний день уже закончился. Сейчас Бен вернулся к Дженнифер Лопес, на которой хотел жениться еще в 2000-е.
В "Глубоких водах" Аффлек и де Армас сыграли супружескую пару — Вика и Мелинду Ван Аллен. На первый взгляд, в отношениях их героев все в порядке. Но это не так. В их браке нет любви. Мелинда завела сразу несколько романов, а ее муж прощает измены. Вскоре Вик стал ревновать супругу, а одного из ее любовников нашли мертвым.
Режиссер картины — Эдриан Лайн, известный по фильмам "Девять с половиной недель" и "Роковое влечение". "Глубокие воды" — его первая режиссерская работа за двадцать лет. Предыдущая лента постановщика "Неверная" вышла в 2002 году.
Новую картину Лайна будут показывать в российских кинотеатрах с 18 марта.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма Первый встречный - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 19:43Культура
Бен Аффлек пришел с Джей Ло на премьеру ее нового фильма
 
КультураНовости культурыКино и сериалыАна де АрмасБен Аффлек
 
 
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