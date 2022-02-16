https://ria.ru/20220216/advokat-1773046658.html
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева - РИА Новости, 16.02.2022
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева
Мосгорсуд в среду признал законным арест адвоката экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе, обвиняемой в мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T09:37
2022-02-16T09:37
2022-02-16T09:37
происшествия
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алексей улюкаев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест адвоката экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе, обвиняемой в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - сказали в суде.Квеидзе обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Согласно материалам дела, адвокат взяла деньги для подкупа сотрудников Хамовнического суда Москвы.Взятки предназначались "за освобождение от уголовной ответственности, назначение условного наказания или смягчение приговора", однако договоренностей она не выполнила, а деньги оставила себе, полагает следствие.Согласно реестру адвокатов, Квеидзе является действующим адвокатом бывшего министра Улюкаева, отбывающего восьмилетний срок в колонии за взятку.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
https://ria.ru/20220215/serov-1772859032.html
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происшествия, игорь сечин, москва, башнефть, роснефть, дело алексея улюкаева, алексей улюкаев
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева Дареджан Квеидзе
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест адвоката экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе, обвиняемой в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - сказали в суде.
Квеидзе обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Согласно материалам дела, адвокат взяла деньги для подкупа сотрудников Хамовнического суда Москвы
.
Взятки предназначались "за освобождение от уголовной ответственности, назначение условного наказания или смягчение приговора", однако договоренностей она не выполнила, а деньги оставила себе, полагает следствие.
Согласно реестру адвокатов, Квеидзе является действующим адвокатом бывшего министра Улюкаева, отбывающего восьмилетний срок в колонии за взятку.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина
.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти
" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.