https://ria.ru/20220215/zelenskiy-1772814878.html

Зеленский закатил истерику западным кураторам накануне войны с Россией

Зеленский "поскандалил" с партнерами из-за "вторжения" России, пишет СМИ - РИА Новости, 15.02.2022

Зеленский закатил истерику западным кураторам накануне войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с фракцией "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T00:40

2022-02-15T00:40

2022-02-15T01:04

в мире

джо байден

россия

ситуация в днр и лнр

украина

владимир зеленский

сша

партия "слуга народа"

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с фракцией "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.Собеседник издания уточнил, что в конце концов Киеву и его союзникам "удалось найти понимание".Не уточняется, о каких государствах идет речь. СМИ подчеркивает, что украинский лидер призвал коллег "показать своим примером, что мы не будем убегать".В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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украина

сша

киев

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в мире, джо байден, россия, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский, сша, партия "слуга народа", киев, нато