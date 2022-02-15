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https://ria.ru/20220215/zelenskiy-1772814878.html
Зеленский закатил истерику западным кураторам накануне войны с Россией
Зеленский "поскандалил" с партнерами из-за "вторжения" России, пишет СМИ - РИА Новости, 15.02.2022
Зеленский закатил истерику западным кураторам накануне войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с фракцией "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T00:40
2022-02-15T01:04
в мире
джо байден
россия
ситуация в днр и лнр
украина
владимир зеленский
сша
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с фракцией "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.Собеседник издания уточнил, что в конце концов Киеву и его союзникам "удалось найти понимание".Не уточняется, о каких государствах идет речь. СМИ подчеркивает, что украинский лидер призвал коллег "показать своим примером, что мы не будем убегать".В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, джо байден, россия, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский, сша, партия "слуга народа", киев, нато
00:40 15.02.2022 (обновлено: 01:04 15.02.2022)
 
Зеленский "поскандалил" с партнерами из-за "вторжения" России, пишет СМИ

"Страна.ua": Зеленский заявил о трех странах, нагнетающих тему "вторжения" России

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с фракцией "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Собеседник издания уточнил, что в конце концов Киеву и его союзникам "удалось найти понимание".
"Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной. Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся", — утверждает источник.
Не уточняется, о каких государствах идет речь. СМИ подчеркивает, что украинский лидер призвал коллег "показать своим примером, что мы не будем убегать".
"Спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо", — говорится в публикации.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
 
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