Зеленский закатил истерику западным кураторам накануне войны с Россией

00:40 15.02.2022 (обновлено: 01:04 15.02.2022)
Зеленский "поскандалил" с партнерами из-за "вторжения" России, пишет СМИ
"Страна.ua": Зеленский заявил о трех странах, нагнетающих тему "вторжения" России
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с фракцией "Слуга народа" о "скандале с партнерами" из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической "войны" с Россией, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Собеседник издания уточнил, что в конце концов Киеву и его союзникам "удалось найти понимание".
"Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной. Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся", — утверждает источник.
Не уточняется, о каких государствах идет речь. СМИ подчеркивает, что украинский лидер призвал коллег "показать своим примером, что мы не будем убегать".
"Спич президента был вдохновляющим: мы все вместе, все будет хорошо", — говорится в публикации.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
Вчера, 08:00США тащат Украину на войну
В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.