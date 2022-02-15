https://ria.ru/20220215/zakon-1772935270.html

В Новой Зеландии приняли закон о запрете на изменение пола

В Новой Зеландии приняли закон о запрете на изменение пола - РИА Новости, 15.02.2022

В Новой Зеландии приняли закон о запрете на изменение пола

Парламент Новой Зеландии принял в третьем чтении закон, запрещающий попытки изменить сексуальную ориентацию человека или его пол, сообщает во вторник радио RNZ. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:04

2022-02-15T16:04

2022-02-15T16:07

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии принял в третьем чтении закон, запрещающий попытки изменить сексуальную ориентацию человека или его пол, сообщает во вторник радио RNZ.По его данным, новый закон прежде всего запрещает практику смены пола лиц до 18-летнего возраста под угрозой до трех лет тюрьмы. Также незаконным будет считаться изменение пола кому угодно вне зависимости от возраста, если это причиняет серьезный вред, нарушителям грозит тюремное заключение до пяти лет.Министр юстиции Новой Зеландии Крис Фаафой опубликовал заявление, подчеркнув, что практике смены пола нет места в Новой Зеландии.В законе прописано определение понятия "смена пола" для точного понимания, какие действия будут запрещены.

https://ria.ru/20220101/shveytsariya-1766338104.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/shveytsariya-1770438867.html

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