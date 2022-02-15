https://ria.ru/20220215/zakharova-1773017705.html

Захарова раскритиковала сюжет CBS о "вторжении России"

Захарова раскритиковала сюжет CBS о "вторжении России" - РИА Новости, 15.02.2022

Захарова раскритиковала сюжет CBS о "вторжении России"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сюжет CBS о "вторжении России" на Украину отборной фальсификацией и порекомендовала съемочной группе РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T23:22

2022-02-15T23:22

2022-02-15T23:45

донбасс

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

джо байден

россия

евросоюз

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сюжет CBS о "вторжении России" на Украину отборной фальсификацией и порекомендовала съемочной группе съездить в Донбасс.В выпущенном ранее материале CBS сказано, что "российские войска выдвинулись на позицию атаки, хотя официально Москва завила, что часть из них отведены от границы". Корреспондент CBS из Львова рассказал "о готовящемся вторжении и о том, как Украина готовится его встретить".Комментируя РИА Новости этот сюжет, Захарова посоветовала "съемочной группе CBS съездить в Донбасс, чтобы точно так же поговорить с людьми, которые семь лет живут под настоящими авиаударами, а не придуманными телевидением"."Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?" — добавила она.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" запланировано на 4:00 мск среды. В материале Sun утверждалось, что Москва якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник Путин провел встречу с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Министр обороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/polyanskiy-1773018175.html

https://ria.ru/20220215/gavrilov-1772915350.html

https://ria.ru/20220215/zakharova-1773006080.html

донбасс

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, джо байден, россия, евросоюз, сша, нато