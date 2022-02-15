23:22 15.02.2022 (обновлено: 23:45 15.02.2022)
Захарова раскритиковала сюжет CBS о "вторжении России"
Представитель МИД Захарова назвала сюжет CBS о "вторжении России" отборной фальсификацией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сюжет CBS о "вторжении России" на Украину отборной фальсификацией и порекомендовала съемочной группе съездить в Донбасс.
Комментируя РИА Новости этот сюжет, Захарова посоветовала "съемочной группе CBS съездить в Донбасс, чтобы точно так же поговорить с людьми, которые семь лет живут под настоящими авиаударами, а не придуманными телевидением".
"Сам сюжет — отборная фальсификация. Где все эти международные комиссии и комитеты по противодействию фейкам?" — добавила она.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС "отказываются такое покупать".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.
После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" запланировано на 4:00 мск среды. В материале Sun утверждалось, что Москва якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Заявления о "вторжении" продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник Путин провел встречу с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Министр обороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.