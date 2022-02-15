Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/zaderzhanie-1772840561.html
В Москве задержали подозреваемого в краже денег у ветерана в Петербурге
В Москве задержали подозреваемого в краже денег у ветерана в Петербурге - РИА Новости, 15.02.2022
В Москве задержали подозреваемого в краже денег у ветерана в Петербурге
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, возбуждено... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:49
2022-02-15T09:49
происшествия
москва
анапа
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже денег у ветерана Великой Отечественной войны. Делая ремонт в квартире, злоумышленник похитил у пенсионера почти 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина некоторое время занимался ремонтом в квартире пенсионера, а потом не вышел на работу. Ветеран обнаружил пропажу 170 тысяч рублей наличными и банковской карты, с которой позже списали деньги. Таким образом, сумма ущерба составила 390 тысяч рублей. Со слов подозреваемого, пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать стройматериалы для ремонта.Как сообщает полиция, задержанный в столице 40-летний уроженец Анапы ранее был судим за кражу. Мужчину доставили в Петербург, где он был арестован.
https://ria.ru/20220124/veteran-1769294306.html
https://ria.ru/20220110/moshennichestvo-1767150515.html
москва
анапа
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, анапа, санкт-петербург
09:49 15.02.2022
 
В Москве задержали подозреваемого в краже денег у ветерана в Петербурге

В Москве задержали подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей у ветерана в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже денег у ветерана Великой Отечественной войны. Делая ремонт в квартире, злоумышленник похитил у пенсионера почти 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 17:35
В Подмосковье вынесли приговор братьям, избившим до смерти ветерана
По данным пресс-службы, мужчина некоторое время занимался ремонтом в квартире пенсионера, а потом не вышел на работу. Ветеран обнаружил пропажу 170 тысяч рублей наличными и банковской карты, с которой позже списали деньги. Таким образом, сумма ущерба составила 390 тысяч рублей. Со слов подозреваемого, пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать стройматериалы для ремонта.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)", - добавляется в сообщении. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Как сообщает полиция, задержанный в столице 40-летний уроженец Анапы ранее был судим за кражу. Мужчину доставили в Петербург, где он был арестован.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 12:53
В Москве будут судить аферистов, обманувших ветерана на 400 тысяч рублей
 
ПроисшествияМоскваАнапаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала