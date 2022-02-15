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В Москве задержали подозреваемого в краже денег у ветерана в Петербурге
В Москве задержали подозреваемого в краже денег у ветерана в Петербурге - РИА Новости, 15.02.2022
В Москве задержали подозреваемого в краже денег у ветерана в Петербурге
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, возбуждено... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:49
2022-02-15T09:49
2022-02-15T09:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже денег у ветерана Великой Отечественной войны. Делая ремонт в квартире, злоумышленник похитил у пенсионера почти 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, мужчина некоторое время занимался ремонтом в квартире пенсионера, а потом не вышел на работу. Ветеран обнаружил пропажу 170 тысяч рублей наличными и банковской карты, с которой позже списали деньги. Таким образом, сумма ущерба составила 390 тысяч рублей. Со слов подозреваемого, пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать стройматериалы для ремонта.Как сообщает полиция, задержанный в столице 40-летний уроженец Анапы ранее был судим за кражу. Мужчину доставили в Петербург, где он был арестован.
https://ria.ru/20220124/veteran-1769294306.html
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происшествия, москва, анапа, санкт-петербург
В Москве задержали подозреваемого в краже денег у ветерана в Петербурге
В Москве задержали подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей у ветерана в Петербурге