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В автобусе в Дамаске прогремел взрыв

В автобусе в Дамаске прогремел взрыв - РИА Новости, 15.02.2022

В автобусе в Дамаске прогремел взрыв

Взрывное устройство сработало в автобусе с сирийскими военнослужащими в районе Дуввар Джамарик в Дамаске, один военнослужащий погиб и 11 получили ранения,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:35

2022-02-15T10:35

2022-02-15T10:50

война в сирии

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БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Взрывное устройство сработало в автобусе с сирийскими военнослужащими в районе Дуввар Джамарик в Дамаске, один военнослужащий погиб и 11 получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии во вторник."Во вторник 15.02.2022 около 7.25 утра в городе Дамаске рядом с районом Дуввар Джамарик сработало взрывное устройство, заранее установленное в армейском автобусе. В результате один военнослужащий погиб и 11 получили ранения",- говорится в заявлении военного ведомства.

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