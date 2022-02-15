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В автобусе в Дамаске прогремел взрыв
В автобусе в Дамаске прогремел взрыв - РИА Новости, 15.02.2022
В автобусе в Дамаске прогремел взрыв
Взрывное устройство сработало в автобусе с сирийскими военнослужащими в районе Дуввар Джамарик в Дамаске, один военнослужащий погиб и 11 получили ранения,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:35
2022-02-15T10:35
2022-02-15T10:50
война в сирии
сирия
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БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Взрывное устройство сработало в автобусе с сирийскими военнослужащими в районе Дуввар Джамарик в Дамаске, один военнослужащий погиб и 11 получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии во вторник."Во вторник 15.02.2022 около 7.25 утра в городе Дамаске рядом с районом Дуввар Джамарик сработало взрывное устройство, заранее установленное в армейском автобусе. В результате один военнослужащий погиб и 11 получили ранения",- говорится в заявлении военного ведомства.
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сирия, в мире
10:35 15.02.2022 (обновлено: 10:50 15.02.2022)
В автобусе в Дамаске прогремел взрыв
В армейском автобусе в Дамаске прогремел взрыв, погиб военнослужащий