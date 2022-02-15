https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772935453.html

Британские СМИ назначили время "вторжения" России на Украину

Британские СМИ назначили время "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 15.02.2022

Британские СМИ назначили время "вторжения" России на Украину

Британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки заявляют, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:05

2022-02-15T16:05

2022-02-15T17:22

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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки заявляют, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы запланировано на три часа ночи 16 февраля по местному времени."Российское вторжение назначено на "три ночи завтра" по местному времени с танковыми и ракетными атаками", — говорится в заголовке опубликованной статьи Mirror, авторы ссылаются на источники в американских разведслужбах, которые якобы сообщили об этом сотрудникам издания в Киеве. В подводке к тексту уже без указания источников утверждается уже, что "вторжение начнется в среду в полдень". Разница никак не поясняется.Источники газеты в американской разведке "предполагают", что "могут быть нанесены" авиаудары по военным и правительственным командным пунктам, за которыми последует танковое наступление, а корабли "могут" штурмовать южное побережье Украины.Таблоид Sun утверждает, что Россия якобы готовится нанести "массированный ракетный удар" при участии 200 тысяч военнослужащих, также указав, со ссылкой на разведку США, 3 часа ночи как "наиболее вероятное время" для начала "вторжения".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772906111.html

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игорь конашенков, сергей лавров, джо байден, сша, киев, евросоюз, нато, в мире, украина, россия