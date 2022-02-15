https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772906111.html
Лавров назвал сообщения о "вторжении" России на Украину торговлей воздухом
Лавров назвал сообщения о "вторжении" России на Украину торговлей воздухом - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров назвал сообщения о "вторжении" России на Украину торговлей воздухом
Сообщения о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину - это торговля воздухом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:08
2022-02-15T14:08
2022-02-15T14:28
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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сша
мид польши
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сообщения о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину - это торговля воздухом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад какую сейчас занимает позицию? Вот, требуем, чтобы Россия прекратила свои учения, отвела свои войска. Россия как планировала, так и выполняет свои планы. Вот пришла пора частично завершать свои учения, они начинают возвращаться в места постоянного базирования. И Запад, я вас уверяю, если еще не сказал, обязательно скажет: видите, мы как нажали на них, как (президент США) Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все. Это торговля воздухом, наши западные коллеги преуспели в этом весьма", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау."Нам учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают", - добавил министр.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, сша, мид польши, ситуация в днр и лнр
14:08 15.02.2022 (обновлено: 14:28 15.02.2022)
Лавров назвал сообщения о "вторжении" России на Украину торговлей воздухом
Глава МИД Лавров назвал сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину торговлей воздухом