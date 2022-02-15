Глава Госсовета Италии усомнился, что Россия хочет вторгнуться на Украину
Глава госсовета Италии Фраттини усомнился, что Россия хочет вторгнуться на Украину
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини не считает, что Россия хочет вторгнуться на Украину, но, по его словам, нужны некоторые успокаивающие сигналы.
"Все говорят, что Россия хочет вторгнуться на Украину. Я не думаю, что она хочет вторгнуться на Украину, но некоторые успокаивающие сигналы были бы необходимы. Иначе мы вернемся к годам холодной войны, когда все развертывали свои войска, и потом, к счастью, никто не сбрасывал бомбу. Но если произойдет инцидент, например, на границе, может случиться нечто опасное", — заявил он в интервью РИА Новости.
"Ясно, что Россия заинтересована, во-первых, в том, чтобы не быть поглощенной Китаем в одностороннем союзе, где есть риск, что в итоге командовать будет один Китай. И во-вторых, она заинтересована вести диалог с Западом, потому что энергетическая тема, например, делает такой диалог обязательным", — отметил собеседник агентства.
"Не считаю, что (президент РФ Владимир) Путин думает о военном вторжении на Украину. Я думаю, чтобы разрешить этот кризис и чтобы все, как говорится, сохранили свое лицо, нужно, чтобы каждый дал сигнал к диалогу. Путин направил такие месседжи диалога, (президент Франции Эммануэль) Макрон решил сделать это в очень ясной форме", — указал он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.