https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772826682.html

Глава Госсовета Италии усомнился, что Россия хочет вторгнуться на Украину

Глава Госсовета Италии усомнился, что Россия хочет вторгнуться на Украину - РИА Новости, 15.02.2022

Глава Госсовета Италии усомнился, что Россия хочет вторгнуться на Украину

Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини не считает, что Россия хочет вторгнуться на Украину, но, по его словам, нужны некоторые... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T07:09

2022-02-15T07:09

2022-02-15T07:09

фраттини франко

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РИМ, 15 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини не считает, что Россия хочет вторгнуться на Украину, но, по его словам, нужны некоторые успокаивающие сигналы.По словам Фраттини, у России нет никакого желания вторгаться на Украину, и она не получила бы никакой выгоды в результате подобного развития событий."Ясно, что Россия заинтересована, во-первых, в том, чтобы не быть поглощенной Китаем в одностороннем союзе, где есть риск, что в итоге командовать будет один Китай. И во-вторых, она заинтересована вести диалог с Западом, потому что энергетическая тема, например, делает такой диалог обязательным", — отметил собеседник агентства."Не считаю, что (президент РФ Владимир) Путин думает о военном вторжении на Украину. Я думаю, чтобы разрешить этот кризис и чтобы все, как говорится, сохранили свое лицо, нужно, чтобы каждый дал сигнал к диалогу. Путин направил такие месседжи диалога, (президент Франции Эммануэль) Макрон решил сделать это в очень ясной форме", — указал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772816957.html

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киев

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украина

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фраттини франко, нато, россия, дмитрий песков, киев, москва, в мире, украина