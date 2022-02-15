https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772825400.html

Россию готовятся уничтожить. При чем здесь Украина?

Экс-премьер Украины рассказал, для чего США нужно "российское вторжение" - РИА Новости, 15.02.2022

Россию готовятся уничтожить. При чем здесь Украина?

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в беседе с "МК", что США нацелены на развязывание войны России и Украины. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T06:46

2022-02-15T06:46

2022-02-15T06:46

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

украина

николай азаров (политик)

сша

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в беседе с "МК", что США нацелены на развязывание войны России и Украины.Политик назвал сообщения о возможном "вторжении" американской провокацией.Экс-премьер подчеркнул, что Вашингтон ведет системную работу в этом направлении с 1946 года, и антироссийская политика Штатов не зависит от смены президентов в Белом доме.Азаров добавил, что поддерживаемая США военная провокация со стороны Украины возможна в Донбассе, где против 30-35 тысяч защитников самопровозглашенных республик Киев сосредоточил 150-тысячную армию.В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220215/voyna-1772824456.html

https://ria.ru/20220215/skandal-1772821773.html

https://ria.ru/20220215/stolitsa-1772820868.html

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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, николай азаров (политик), сша